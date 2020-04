Fin de carrière anticipée pour le rugbyman grenoblois Fabien Alexandre

A 35 ans, il devait mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison de Pro D2, mais à cause du coronavirus, il raccroche quelques semaines plus tôt, contraint et forcé.

C'est un des joueurs emblématiques du FCG de ces dernières saisons qui raccroche. Fabien Alexandre a quitté le rugby pro le 27 février après un match nul contre Biarritz. Ce jour-là, le troisième ligne aux cheveux longs, seul joueur grenoblois à avoir un drapeau à son effigie au Stade des Alpes, savait déjà que sa carrière touchait à sa fin, que Grenoble ne prolongerait pas son contrat : "c'était une déception d'arrêter avec le FCG, mais je m'étais mis en tête de bien finir, avec le maillot sur le dos" explique Fabien Alexandre.

"Une amertume à vie"

Il rêvait encore d'une retraite sur des phases finales, peut-être sur une troisième montée en élite avec Grenoble. Mais le coronavirus est passé par là, la saison ne reprendra pas avant le mois d’août, et à ce moment-là Fabien Alexandre ne sera plus sous contrat. Le troisième ligne champion du monde chez les jeunes en 2006 se retire donc des terrains confinés, contraint et forcé : "je vais avoir une amertume à vie, une cicatrice parce que c'est cruel. Déjà que c'est difficile d'arrêter, là en plus de ne pas pouvoir le partager avec ma famille, mes coéquipiers et le public c'est frustrant".

"Un monument à Grenoble!" - Florian Faure son ancien coéquipier

Formé à Grenoble, Fabien Alexandre à d'abord joué pour Dax, Clermont et Biarritz avant de revenir au pied des Alpes il y a dix ans. Depuis il a joué 208 matchs en rouge et bleu, il a été de toutes les aventures, et fait partie des champions de France de Pro D2 en 2012. Troisième ligne de tempérament, il était depuis une décennie un des leaders du FCG, un joueur emblématique pour son ancien coéquipier, toujours ami, et désormais consultant pour France Bleu Isère, Florian Faure : "C'est un monument ici à Grenoble. Tu ne fais pas dix ans dans un club sans être bon. C'était le premier à être au combat, à ne jamais rien lâcher, et c'était un compétiteur, le premier (avec moi) à râler sur les jeunes qui parfois n'y arrivaient pas trop. Bref, un sacré personnage!".

Une reconversion dans l'entreprise familiale

L'avenir de Fabien Alexandre est désormais celui du transport en camion benne, le domaine de l'entreprise familiale qu'il va reprendre. "J'aurais préféré que cela se fasse différemment, mais je vais pouvoir m'investir à 200%, j'ai vécu quinze ans merveilleux dans le rugby, et pour passer à autre chose il faut avoir plein de projets. C'est quelque chose qui va me prendre pas mal de temps, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, il faut le voir comme ça et je vais basculer tout doucement dans la vie active". Une nouvelle vie dans laquelle s'invite aussi le coronavirus, puisque l'entreprise familiale est aussi impactée. Mais elle compte aussi désormais dans ses rangs un renfort très combatif!