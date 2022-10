Fin de carrière pour la Toulousaine Laure Sansus, forfait pour la suite de la Coupe du Monde

Lors du match face à l’Angleterre, Laure Sansus s'est blessée au genou. Elle souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur. Elle est forfait pour la suite de la Coupe du Monde, sa carrière est terminée.

Sansus : "On ne choisit pas sa sortie"

Laure Sansus ne jouera pas la suite de la compétition en Nouvelle-Zélande. Elle est remplacée dans le groupe par Marie Dupouy (Blagnac). Meilleure joueuse du Tournoi des Six Nations 2022 et championne de France Elite 1 cette année avec le Stade Toulousain, elle avait annoncé qu'elle arrêterait sa carrière à l'issue de la Coupe du Monde.

« Ce départ est une épreuve pour Laure et celui-ci a évidemment affecté le groupe qui a su faire preuve de solidarité. Leurs liens se sont renforcés et cela continuera à grandir tout au long de cette aventure. Laure est une grande joueuse aussi bien sportivement qu’humainement. Elle manquera à toutes et tous autant sur le pré que dans la vie de groupe tant son charisme aura marqué l’équipe », explique Thomas Darracq le sélectionneur.

Laure Sansus, qui retrouvera sa famille dans quelques jours puisque ses proches vont venir en Nouvelle-Zélande, s'est également exprimée après cette blessure : « On ne choisit jamais sa sortie et ma situation en est un parfait exemple. J’aurais bien sûr préféré terminer ma carrière autrement. Seulement, si la Coupe du monde s’est arrêtée pour moi ce samedi, elle continue pour le groupe France. A défaut de pouvoir combattre sur le terrain avec les copines, je ferai preuve du même acharnement en poussant derrière elles dans les tribunes. Je serai leur première supportrice ! Je souhaite aux filles de terminer l’aventure avec le sourire le soir du 12 novembre »