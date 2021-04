Fin de l'aventure en Champions Cup pour l'ASM qui s'incline face au Stade Toulousain (12-21)

Les toulousains étaient décidément les plus forts sur le papier.... et sur le terrain. Dans ce dernier choc franco-français du week-end sous une météo très britannique les jaunes et bleus ont laissé filer le précieux billet pour les demi-finales. Malgré l'ouverture du score tardive de Morgan Parra à la 25e minute les deux équipes se quittent sur un score de parité (6-6 à la mi-temps).

Trop d'indiscipline et quelques occasions manquées pour l'ASM on fait la différence en seconde période. En moins de 65 minutes les clermontois sont pénalisés 11 fois, laissant le Stade Toulousain engranger les points.

Au terme d'un match sans le moindre essai, le duel de buteurs tourne nettement à l'avantage du Stade Toulousain qui rejoint donc La Rochelle, le Leinster et Bordeaux-Bègles en demies.

L'ASM quant à elle retrouvera le Top 14 le week-end prochain avec la réception de Brive pour le derby du Massif Central, coup d'envoi samedi 17 avril à 17h45.