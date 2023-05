Finale de Challenge Cup : le RCT aligne la grosse équipe face aux Glasgow Warriors

Le peuple toulonnais ne pouvait pas rêver mieux pour une finale européenne. Le RCT dispose de ses meilleurs éléments pour affronter les Glasgow Warriors, ce vendredi soir, et glaner une première Challenge Cup après quatre échecs. Ce serait le premier trophée remporté depuis 2015. Les Toulonnais sont enfin au complet et alignent la meilleure équipe possible avec une charnière Serin-Biggar, la troisième ligne est très fournie avec Du Preez, Parisse et Ollivon (capitaine). Sans parler de cette attaque XXL composée de Kolbe, Villière et Wainiqolo. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Provence.

Les supporters ne s'y trompent pas !