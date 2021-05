Finale de Champions Cup à Twickenham contre Toulouse : pourquoi La Rochelle a les meilleurs supporters

Le 22 mai, le Stade Rochelais prévoit d’écraser Toulouse à Twickenham, et de devenir champion d’Europe. Pour ce faire, l’équipe de la Rochelle a une solide base de supporters. La meilleure. France Bleu La Rochelle vous dit pourquoi.

Tous en jaune et noir pour la finale le 22 !

De quoi a-t-on besoin pour faire du bon rugby ? D’une bonne équipe et de bons supporters. La Rochelle a la chance d’avoir les deux. Même si la plupart des bagnards et autres fans des jaunes et noirs ne pourront pas se déplacer à Twickenham ce samedi pour la finale de Champions Cup contre Toulouse, France Bleu La Rochelle vous explique pourquoi les supporters du Stade Rochelais sont les meilleurs du monde.

Ils sont motivés

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ils font du bruit… ou pas

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ils sont bons en histoire

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ils chopent le virus (du rugby) dès le plus jeune âge

Si vous ne parvenez pas à voir la vidéo de la mairie de Nieulle-sur-Seudre, cliquez ici.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ils sont philosophes

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ils sont partout

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Vraiment partout !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



