Finale de Champions Cup de rugby : un avion supplémentaire pour Dublin et une fête à La Rochelle

C'est une nouvelle qui va réjouir les supporters des Jaune et Noir qui veulent assister à la finale de Champions Cup de rugby entre Leinster et La Rochelle, samedi 20 mai à Dublin. La compagnie Ryanair rajoute un départ supplémentaire depuis La Rochelle, le vendredi 19 mai à 18h30 pour une arrivée prévue à Dublin à 19h25. Les supporters pourront repartir le lendemain du match, dimanche 21 mai, à 17h pour une arrivée à La Rochelle, à 19h45. Ce vol supplémentaire s’ajoute au vol régulier (départ de La Rochelle le vendredi 19 mai à 11h20, retour le dimanche 21 mai à 14h55) et au vol charter affrété par l’agence « Les ailes du partage » (départ de La Rochelle le samedi 20 mai à 8h45, retour le dimanche 21 mai à 2h20. Vol complet).

La fête sur le Vieux-Port

Pour les supporters qui resteront à La Rochelle, la fête s'organise sur le Vieux-Port. La ville et l'agglomération en collaboration avec la préfecture de Charente-Maritime préparent un "dispositif festif, convivial et sécurisé." Le match sera diffusé sur les écrans des bars et restaurants et la ville organise la venue de différentes bandas pour animer le port. Des fanions seront visibles un peu partout dans la ville avec une projection sur les Tours et au niveau de la rue Saint-Nicolas.

Dispositif de sécurité et circulation modifiée

Dès 14 heures, le Vieux-Port de La Rochelle et le tour du marché seront totalement fermés à la circulation, les bus seront détournés vers les axes secondaires (voir plan ci-dessous). L’ensemble des parkings restent ouverts mais les visiteurs sont invités à privilégier le vélo et le bus.

Sécurisation du Vieux-Port de La Rochelle le samedi 20 mai 2023 pour la finale de la Champions Cup (image d'illustration) - Ville de La Rochelle

Pour ceux qui seraient tenter de plonger dans le port, il sera formellement interdit de sauter à partir de 21h30 en raison de la marée basse. Un déploiement renforcé des forces de sécurité et de secours est également prévu pour couvrir ce moment festif. Néanmoins, la ville et l'agglomération appellent à "la plus grande prudence et à la responsabilité de toutes et tous pour passer un moment de joie et de partage en toute sécurité".