Finale de Champions Cup : Émile Ntamack et le Stade Toulousain se préparent "pour un événement historique"

Aujourd'hui manager général de la formation au Stade Toulousain, Émile Ntamack ne s'est jamais vraiment éloigné des terrains. Et c'est désormais le fiston Romain qui fait les beaux jours de son équipe de cœur à la charnière et fera certainement partie du XV de départ aligné samedi 22 mai à Twickenham pour la finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et la Rochelle.

Car c'est bien cette finale, et rien d'autre, qui occupe les esprits en ce moment du côté d'Ernest-Wallon. La désillusion de la défaite contre Bayonne passée , place à une semaine de préparation intensive.

Les deux dernières défaites en championnat contre Toulon et contre les Basques, Émile Ntamack les assume complètement. "C'est un choix assumé par l'équipe et par le staff pour faire reposer les cadres. On assume pour que les joueurs soient mis dans les meilleurs dispositions".

On se prépare pour un événement historique"

Pas de quoi tergiverser donc pour Ntamack père à quelques jours d'une finale tant attendue en bord de Garonne. Le Stade Toulousain n'a plus connu de finale européenne depuis 2010 ( et une victoire en finale de Coupe d'Europe contre Biarritz)!

"Le Stade Toulousain, c'est une famille, un groupe, nous ne sommes pas inquiets" affirme l'ancien international. Quant à la suspension du capitaine Julien Marchand, privé de ce rendez-vous crucial à cause d'un plaquage dangereux en demi-finale, Émile Ntamack parle "d'une autre épreuve. On en a vécu d'autres avec les absences de Sofiane Guitoune et de Yoann Huget. L'inquiétude c'est trop tard, on est en finale. Il faut donner le meilleur de nous-mêmes".

Une chose est sûre, le manager général de la formation toulousaine a déjà hâte d'être à samedi, un match qu'il suivra depuis chez lui à cause des restrictions sanitaires strictes imposées sur le sol britannique. La finale de Champions Cup, ce sera donc devant la télé "avec mon fiston pour supporter l'autre fiston qui sera à Twickenham".