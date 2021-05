Finale de Champions Cup : entre la Rochelle et Toulouse, le coeur de Jean-Baptiste Elissalde balance

C'est le plus Rochelais des Toulousains ou le plus Toulousain des Rochelais... l'ancien demi de mêlée international et actuel entraîneur de Montpellier*, Jean-Baptiste Elissalde, suivra évidemment la finale de Champions Cup samedi entre La Rochelle et Toulouse. Et sans surprise, il n'arrive pas à choisir un camp. "Est-ce que vous pourriez choisir entre vos deux enfants?" glisse-t-il taquin.

Jean-Baptiste Elissalde a passé 23 ans à La Rochelle. Et le Stade Rochelais, c'est une histoire de famille commencée avec son grand-père Arnaud "Nono". Il a été joueur-entraîneur au Stade Rochelais. Il a marqué le club de son empreinte. Il y a Jean-Pierre, le père, international de rugby, entraîneur de différents clubs, dont évidemment celui de la Rochelle.

Et puis, il y a Toulouse. Et ses 20 années passées dans la ville rose. Une ville et un club qui l'ont vu grandir, s'affirmer, gagner des titres. Alors, comment choisir entre les deux équipes? "Surtout que mes deux enfants sont Toulousains. Il y en a un qui joue au Stade Toulousain. J'habite toujours à Toulouse C'est compliqué, mais quoi qu'il arrive à la fin, je serai heureux."

Après avoir vu la demi-finale de la Rochelle, je me suis dit ça va être serré

Et quand on lui demande, à lui le technicien, entraîneur de Montpellier, qui sur le papier a l'avantage, il ne se défile pas. "Je pensais que Toulouse avait peut être un avantage sur La Rochelle. Mais quand j'ai vu la prestation des Rochelais face au Leinster en demi-finale, je me suis dit que ça allait être stratégiquement serré. Et ça va l'être. Les deux équipes ont un énorme paquet d'avants, une très bonne conquête. Peut être que Toulouse est un peu plus instinctif. On a peut être plus de mal à déceler leur structure alors que La Rochelle est beaucoup plus structuré. Mais bon, c'est tellement serré."

Toulouse a gagné 4 fois la Champions Cup. Le Stade Rochelais cherche son premier titre. "Alors, oui, au niveau de l'expérience des grands rendez-vous, il y aurait pu avoir un petit avantage à Toulouse. Mais cette expérience, finalement vous l'avez, des deux côtés, avec l'arrivée de Skelton ou de Vito à la Rochelle. Il n'y a pas de favori qui se dégage."

Ne pas jouer le match avant

Et puis Jean-Baptiste Elissalde voit d'autres similitudes, dans la préparation des deux équipes : elles ont fait beaucoup tourner leurs effectifs sur deux ou trois rencontres. "Tout le monde arrive avec ses forces vives, les joueurs sont frais. Le championnat a été bien bien géré puisque les deux équipes caracolent en tête. Tous les voyants sont au vert après il y a les faits de jeu, l'arbitrage, les conditions climatiques." La Rochelle a, cette année, fait preuve d'une maîtrise stratégique et dans 90% de ses matchs, elle était parfaite ajoute Jean-Baptiste Elissalde. Pour lui, tout se "passera dans la tête. Il ne faut surtout pas jouer ce match avant. C'est le plus dur."

* Montpellier qui joue la finale de la Challenge Cup, la "petite" coupe d'Europe, ce vendredi face à Leicester

