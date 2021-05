Finale de Champions Cup : les supporters toulousains espèrent vibrer ensemble

En centre-ville, à la maison, en famille, entre amis, les supporters toulousains qui ne font pas partie des 2 000 chanceux à aller à Twickenham s'organisent pour suivre la finale de Champions Cup entre le Stade et La Rochelle. Qu'importe le lieu, ils espèrent apprécier et renouer avec la ferveur.

Alors que les bars ouvrent à nouveau ce mercredi 19 mai, on ne connaît toujours pas le dispositif de la Préfecture de Haute-Garonne pour la finale de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et La Rochelle. On devrait en apprendre un peu plus sur les droits des supporters, les rassemblement et les restrictions prévues en milieu de semaine. En attendant le match de samedi, les supporters toulousains se sont résignés à regarder le match en petit comité.

Pour Anne-Julie et Tom avec l'écharpe du match au cou, ce sera en ville et entre amis : "On veut ressentir cette ferveur, cette ambiance dans les bars. Avec de la distanciation sociale c'est possible. On fera attention mais je n'en peux plus, déjà qu'on ne va plus à Ernest-Wallon, on veux partager ça avec d'autres supporters" se réjouissent les deux abonnés du Stade Toulousain.

Rallier la Place du Capitole en cas de victoire ?

D'autres sont plus pessimistes et privilégient l'après-midi en famille, à la maison et au chaud comme Pierre : "Ce ne sera pas la même ambiance mais on espère vibrer tout de même. C'est historique pour la ville et le club. À l'intérieur, c'est maillot rouge et noir obligatoire" sourit ce père de famille toulousain.

Si Toulouse gagne, je fonce au Capitole !

Les plus fêtards aimeraient rallier le centre-ville et la Place du Capitole en cas de victoire du Stade Toulousain. Reste à savoir si ces rassemblements seront autorisés en pleine pandémie de coronavirus.