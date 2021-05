Finale de Champions Cup : Stade Rochelais-Stade Toulousain, émission spéciale ce vendredi

C'est une émission 100% Club spéciale que vous proposent France Bleu Occitanie et France Bleu La Rochelle ce vendredi soir. À partir de 18h, une demi-heure d'antenne pour préparer la finale de Champions Cup avec Guy Accocebery, Jean-Pierre Elissalde et Trevor Brennan comme invités.

Trevor Brennan, Guy Accoceberry et Jean-Pierre Elissalde en invités de l'émission spéciale.

À la veille de la finale franco-française de Champions Cup entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain, France Bleu La Rochelle et France Bleu Occitanie préparent ensemble le rendez-vous. Émission spéciale de 18h à 18h30 ce vendredi sur l'antenne des deux radios, avec plusieurs invités, des réactions et les premières analyses de la finale à venir.

Une demi-heure d'émission

Et pour l'occasion, France Bleu invite du beau monde sur les ondes. Guy Accoceberry, ancien demi de mêlée international, sera dans la partie sans oublier Jean-Pierre Elissalde, ancien entraîneur de la Rochelle et père de Jean-Baptiste, qui a lui joué au Stade Rochelais... Et au Stade Toulousain !

L'ancien Rouge et Noir Trevor Brennan sera également en ligne pour cette demi-heure d'émission en direct et à suivre en intégralité dès 18h sur les deux France Bleu.