Finale de Champions Cup : trois choses à savoir avant le choc entre La Rochelle et le Leinster à Dublin

Avant la finale de Champions Cup entre La Rochelle et les Irlandais du Leinster ce samedi, France Bleu vous propose un petit récapitulatif des tenants et des aboutissants de cette rencontre résumés en trois infos.

Un goût de revanche

La Rochelle face au Leinster : cette finale de Champions Cup n'a rien d'inédit. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, en mai 2022, les Rochelais se sont imposés sur les Irlandais sur le score de 24 à 21 après un match au scénario incroyable dans l'enceinte du Vélodrome de Marseille. Cette fois, la finale se joue à Dublin et forcément, l'ambiance sera très différente pour les Jaune et Noir. Les 57.700 places de l'Aviva Stadium sont vendues.

Les Rochelais sont irlandais

Le Stade Rochelais connaît bien les Irlandais et pour cause. Leur manager, Ronan O'Gara , est un ancien international irlandais. Il a décroché un Grand Chelem avec le XV du Trèfle en 2009 et il reste une légende pour les supporters du Munster, club irlandais rival historique du Leinster. Mais O'Gara s'est adjoint les services d'un compatriote au sein du staff de La Rochelle. Le coach chargé des avants rochelais vient aussi d'Irlande. Donnacha Ryan est un ancien coéquipier de Ronan O'Gara au Munster. Si on va au bout de l'idée, on peut aussi vous dire ici que le capitaine des Jaune et Noir pourrait revendiquer une part d'Irlande. Figurez-vous que le grand-père paternel de Gregory Alldritt est né à Dublin.

Le Top 14 en toile de fond

Le contexte va évidemment jouer ce samedi. Et pour les Maritimes, le contexte, c'est aussi le Top 14. La Rochelle est deuxième du classement et le club a décroché son ticket pour les demi-finales même s'il reste une journée à jouer dans la phase régulière, le 28 mai. De fait, si les Rochelais doivent se battre pour conserver leur titre en Champions Cup ce samedi, ils auront forcément à l'esprit les demi-finales prévues à San Sebastian, en Espagne, les 9 et 10 juin.