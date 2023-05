Finale de Champions Cup : une retransmission sur écran géant aussi sur l'île de Ré

Il y aura donc deux écrans géants sur le Vieux-Port de La Rochelle ce samedi 20 mai pour la finale de la Champions Cup contre le Leinster. Mais ce ne seront pas les seuls en Charente-Maritime. Avant même que le maire rochelais ne décide finalement d'en installer sur le quai du Carénage, Théo Coilier et ses copains s'étaient mis en tête de retransmettre le match dans son village de Loix sur l'Ile de Ré. Il faut dire que le jeune homme est habitué à organiser des évènements populaires avec son association "Les Copains Réthais ".

Après la qualification du Stade Rochelais pour les demi-finales, Théo et ses potes ont misé sur une accession en finale à Dublin et anticipé l'organisation. "Beaucoup de joueurs du Stade Rochelais habitent sur l'Ile de Ré, mais il y a aussi et surtout beaucoup de supporters et d'abonnés rétais, à Loix en particulier, donc on s'est dit que ça ferait plaisir à tout le monde", explique Théo Coilier. Après les paroles, les actes. Une autorisation rapidement accordée par la mairie de Loix, la location d'un écran grand format (4m x 2,5m) chez un prestataire rochelais, l'achat de drapeaux, goodies et autres décorations, la réquisition de bénévoles de l'association. Et le tour est joué.

Les Copains Réthais ont l'habitude d'organiser des bals sur la place du marché à Loix - © Les Copains Réthais

800 à 900 supporters ?

Les réseaux sociaux et le bouche à oreille ont fait le reste. Impossible de pronostiquer le nombre de Rétais qui seront présents samedi après-midi sur la place du marché, mais Théo Coilier estime que 800 à 900 supporters peuvent raisonnablement se masser devant l'écran grand format. Si une victoire du Stade Rochelais relèverait d'un exploit encore plus grand à Dublin, Théo et ses copains ont d'ores et déjà gagné leur pari. En espérant que la fête se prolonge...

