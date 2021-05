Champions Cup : "Il y a plein d'étoiles dans le ciel, on en veut une" confie le président du Stade Rochelais

Ils y sont. Ce samedi 21 mai sera, quoi qu'il arrive, une journée historique pour le Stade Rochelais. Les Maritimes disputent la finale de Champions Cup à Twickenham pour la première fois de leur histoire après une saison éblouissante en Top 14 et un parcours sans faute face aux plus rugueux adversaires européens. Ce vendredi, l'un des architectes de ce succès, le président emblématique du Stade Rochelais, Vincent Merling répond aux questions de Fanny Lechevestrier pour France Bleu La Rochelle. Avant d'affronter le redoutable Stade Toulousain, Vincent Merling confie son émotion et son impatience.

France Bleu La Rochelle : Dans quel état d'esprit êtes-vous à la veille de cette rencontre historique pour le Stade Rochelais ?

Vincent Merling : C'est un moment, un moment extrêmement fort. Ce n'est pas un aboutissement parce qu'un club, une institution comme le Stade Rochelais, si vous voulez. C'est une institution qui vivra après nous qui sommes de passage. Donc ça ne doit pas être un aboutissement, mais c'est vraiment un moment extraordinaire. C'est quelque chose qu'on n'a jamais rêvé. On n'osait pas. On n'osait pas rêver à un tel événement et se retrouver en finale de Champions Cup, c'est extraordinaire.

Qu'est ce qui vous rend le plus fier ?

D'abord, on est extrêmement excités et on a une incroyable envie d'y être. C'est un moment suprême. C'est une forme de récompense aussi. Quelque part, une envie de faire plaisir à tous ceux qui nous ont soutenus pendant des années, à tous les éducateurs de l'école de rugby, à tous les anciens joueurs. Parce que le club en est là, parce que les anciens joueurs sont passés par là sur des matchs très difficiles de maintien, de montée, etc. Et puis, c'est aussi vrai pour nos supporters. On souffre de leur absence.

On a envie de faire plaisir à tous ceux qui nous ont soutenus pendant des années.

En 2017, vous disiez dans une interview : "J'en rêve du titre de champion de France, mais je n'ose pas en rêver". Le titre de champion d'Europe est-il plus concret maintenant ?

C'est extrêmement prestigieux. Jamais je n'aurais pensé que ce Stade Rochelais puisse un jour disputer contre le Stade Toulousain une finale de Coupe d'Europe. Comment vous dire ? Ce sont de grands moments d'émotion qu'on a envie de vivre très, très vite. Maintenant qu'on y est, c'est vrai qu'on a envie de la gagner. Ce serait une grande tristesse de repartir comme il y a deux ans contre Clermont en finale de la "petite" Coupe d'Europe, comme on dit, où on est reparti vaincu. Là, on a vraiment envie de la gagner. Il y a plein d'étoiles dans le ciel, on en veut une.

Vidéo - Vincent Merling ovationné par les supporters du Stade Rochelais après l'élimination du Leinster

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Champion de France, champion d'Europe ou les deux ?

Il y a effectivement des gens très célèbres qui ont dit :"Les deux titres ou rien du tout"(rires). Non, on en veut au moins un, ça c'est sûr. Si on ne gagne pas cette coupe, on ira chercher le Brennus. Et si on ne gagne pas le Brennus, il n'y a aucune inquiétude, le club sera là demain. On repartira de plus belle avec l'expérience nécessaire pour, peut-être, le gagner l'année prochaine. Mais mon Dieu, que ça serait merveilleux pour tout le monde et - je vais le dire - mérité, pour cette équipe et ce club, qu'on gagne ce premier trophée samedi. Et on verra pour l'avenir.

Vous avez déjà eu des contacts avec des supporters rochelais installés à Londres ?

Non, non. C'est un peu polémiste, mais c'est vrai que trois clubs français en finale avec Montpellier, Toulouse et La Rochelle, c'est quand même dommage. Même si c'est le temple du rugby (Twickenham, NDLR), c'est vrai que c'est un stade extraordinaire, mais on aurait tellement voulu que ça soit chez nous, en France, et que l'on puisse accueillir. On sait qu'avec la pandémie, c'était impossible d'accueillir plus de 5000 personnes, mais ça aurait été, je pense, bien meilleur pour nous tous et plus fidèle à ce qu'on est en droit d'attendre de confrontations telles que celle-ci.

Vous disiez les présidents ne sont que de passage au Stade Rochelais. 30 ans pour vous. Ça va encore durer quand même ?

Les présidents sont de passage. Il se trouve que, dans mon cas, c'est un passage qui dure. Si j'avais pensé que mon passage devait s'arrêter, j'aurais mis un stop. Mais l'avenir est préparé. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus parce qu'encore une fois, le mot pérennité est quelque chose d'important pour l'institution. Et il ne faut pas faire, comme on dit pour certains joueurs, "le match de trop". Je ne ferai pas l'année de trop.

Vous parliez de construction progressive, on voit un passage de témoin entre entraîneurs aussi, qui se fait en douceur ?

Avec Jean-Pierre Elissalde, nous avons vécu quinze ans ensemble ; après Serge Milhas, ça a été très long (sept ans) ; avec Patrice Collazo aussi. Et puis maintenant, c'est Jono Gibbs et Ronan O'Gara. Je pense que ce sont les entraîneurs qui souvent disent "stop". Ce n'est pas le club qui dit "stop" à un entraîneur. Je crois sincèrement que la continuité, la stabilité est quelque chose d'important. On ne construit pas un club et surtout une équipe avec des passages trop rapides d'entraîneurs. Il faut leur laisser le temps aussi de mettre en place le jeu, les joueurs dont ils ont besoin. Ça passe effectivement par des mandats de durée. Aujourd'hui, Jono nous quitte, mais pour son plus grand bonheur aussi, parce qu'il aura permis au club de grandir. Il va à Clermont-Ferrand, un club qu'il aime beaucoup. Ça s'est fait dans une douceur incroyable. C'est formidable de vivre avec des gens aussi intelligents, aussi conscients de leurs responsabilités. Et puis, Ronan prendra la suite de Jono. Ça se fait le plus naturellement possible et dans l'intérêt du club, mais encore une fois de cette institution, et aussi de l'équipe. Les choses se passent merveilleusement bien.

A ECOUTER - Vincent Merling, président du Stade Rochelais au micro de Fanny Lechevestrier Copier

La Rochelle-Toulouse : la finale de Champions Cup en direct sur France Bleu La Rochelle. -