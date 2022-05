Finale de la Challenge Cup : le RCT à 80 minutes de conjurer le mauvais sort

L'heure est venue pour le RCT ! Les rugbymen toulonnais disputent la finale de la Challenge Cup contre Lyon (le LOU) à partir de 21h ce vendredi 27 mai 2022. Un match quasiment à domicile pour les hommes de Franck Azéma, sur la pelouse du Vélodrome à Marseille. 55 000 spectateurs sont attendus pour la rencontre, soit 12 000 de moins que la capacité maximale du stade.

La Challenge Cup enfin à Toulon ?

Avec son palmarès, le RCT est l'une des places fortes du rugby français : quatre titres en Top 14 (1931, 1987, 1992 et 2014), trois sacres en "grande" Coupe d'Europe, la Champions Cup (2013, 2014, 2015)... mais toujours aucune victoire finale pour la "petite" Coupe d'Europe, la Challenge Cup. Les trois échecs toulonnais sont récents : 2010, 2012 et 2020, une défaite 32-19 contre Bristol au stade Maurice David d'Aix-en-Provence.

De quoi stresser les troupes du capitaine Charles Ollivon ? Pas de pression pour le troisième ligne : "on doit garder l'insouciance des jeunes et l'assurance des plus anciens. On doit profiter de cette opportunité" a lancé ce jeudi en conférence de presse le capitaine toulonnais.

"On doit garder l'insouciance des jeunes et l'assurance des plus anciens. On doit profiter de cette opportunité" Charles Ollivon, troisième ligne et capitaine du RCT.

Toulon, qui n'a perdu qu'un seul de ses dix derniers matches toutes compétitions confondues, ne va effectivement "rien changer", a rappelé le manager Franck Azéma.

L'artillerie lourde côté effectif

Le RCT se présente à Marseille avec deux retours : le trois-quarts centre Julien Hériteau (absent depuis la victoire en Top 14 au Vélodrome contre Toulouse le 23 avril) et l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe, qui s'était cassé le pouce en huitième de finale de la Challenge Cup le 16 avril contre Trévise.

Pour le reste, Toulon compte sur ses forces vives habituelles avec Aymeric Luc à l'arrière et une charnière composée de Louis Carbonel et Baptiste Serin.

En troisième ligne, Sergio Parisse pousse Facundo Isa sur le banc alors qu'Eben Etzebeth et Brian Alainu'uese sont associés en deuxième ligne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Chez l'adversaire, le LOU récupère son troisième ligne néo-zélandais Jordan Taufua, qui repart après une blessure au mollet. Lyon s'appuie sur ses cadres avec une charnière formée par le demi de mêlée Baptiste Couilloud et le demi d'ouverture Léo Berdeu, tout comme le puissant Josua Tuisova à l'aile et le solide Demba Bamba en première ligne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Soirée spéciale sur France Bleu Provence

Un dispositif exceptionnel dés 18h ce vendredi pour vivre cette finale RCT-Lyon ! Votre radio sera à la fois à Toulon et au stade Vélodrome à Marseille pour l'avant match, au plus près des joueurs et des supporters Rouge et Noir. Coup d'envoi à 21h et match à vivre en intégralité sur France Bleu Provence.