Finale de la Challenge Cup : le Stade Rochelais à 80 minutes d'un premier titre !

La Rochelle, France

A 80 minutes du bonheur ! La phrase a souvent été utilisée en sport, mais ce Stade Rochelais-là a l'occasion d'écrire une des plus belles lignes de son histoire. Depuis 1898, le club n'a jamais été sacré champion de France en élite, ni même titré sur la scène européenne. Alors, même si c'est Clermont-Ferrand en face, une des plus solide formation du Top 14 avec Toulouse, on a envie d'y croire... que la vérité d'un match, n'est pas celle d'une saison.

Un monde sépare encore les deux clubs

Les Auvergnats, deuxième du Top 14s sont déjà qualifiés pour les 1/2 finales du championnat. Le Stade Rochelais lui est proche d'une phase finale mais devra encore attendre un peu pour en être certain. Un monde sépare encore les deux clubs, même si sportivement, les Rochelais se rapprochent du haut niveau de saison en saison depuis 2014, mais en face les Auvergnats même souvent battus en finale, ont l'expérience de ces grands rendez-vous.

Pourtant depuis quelques jours, il y a quelque chose d'irrationnel qui plane en Grande-Bretagne. Si en football, Liverpool a renversé des montagnes pour aller en finale ( victoire 4 à 0 au match retour face à Barcelone ), si même Tottenham parvient à son tour à s'inviter au plus haut niveau de la compétition en bousculant tous les pronostiques face à l'Ajax d'Amsterdam, si les petits se rebellent et mettent au sol les plus grands, alors pourquoi pas le Stade Rochelais, en terre anglaise, sur la pelouse de Newcastle face aux Clermontois ?

Ce match franco-français en finale de la Challenge cup a tout d'un grand rendez-vous. Cette "petite coupe d'Europe" a subitement tout d'une grande. Clermont va vouloir asseoir sa suprématie avant de retourner aux affaires du Top 14, et La Rochelle va se jeter corps et âmes dans un choc qui promet d'être très physique.

Le 3eme ligne Victor Vito n'est pas remis d'une blessure à l'épaule

Dans ce combat des chefs, version Challenge Cup, un leader va pourtant manquer aux Maritimes. Le 3e ligne Victor Vito n'est pas remis d'une blessure à l'épaule. Il est absent, du moins sur la pelouse, puisque le champion du monde néo-zélandais a fait le déplacement et sera en tribune. Kini Murimurivalu n'est pas non plus sur la feuille de match, mais le 15 de départ a tout de même belle figure.

Les internationaux Uini Atonio et Dany Priso sont titulaires en première ligne. Grégory Alldritt enchaîne une 6eme titularisation consécutive en 3eme ligne. En ligne de 3/4 Geoffrey Doumayrou monte en puissance, tout comme Arthur Retière le facteur X de cette équipe maritime à l'aile. Si l'on ajoute un Vincent Rattez au sommet de son art comme face à Sale, les planètes seront peut-être alignées pour un premier titre à Newcastle !

Stade Rochelais / Clermont. Emission spéciale sur France Bleu La Rochelle dès 16 heures en direct "des vieux crampons" le restaurant de Jean-Pierre Elissalde ancien joueur et entraîneur du Stade Rochelais. Match à vivre en intégralité dès 20h45 sur francebleu.fr