Finale de la Champions Cup de rugby, vous êtes plus Stade Rochelais ou Stade Toulousain ?

Ce samedi 22 mai va se disputer, sur la pelouse Stade de Twickenham, la finale de la Champions Cup. Une rencontre 100% française opposant le Stade Rochelais ou Stade Toulousain. Quel est votre club de cœur, celui que vous supportez et que vous voyez remporter cette Coupe d'Europe de Rugby ?

Participez à notre vote et dites-nous, selon-vous, qui des jaune et noir de la Rochelle ou des rouge et noir de Toulouse va s'imposer dans cette compétition.

