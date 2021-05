Finale de la Champions Cup : portrait d'un supporter rochelais de Londres

Julien Richard fera partie, samedi à Twickenham, des 10 000 privilégiés qui assisteront à la finale franco-française de la Champions Cup de Rugby, entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain. Né à La Rochelle, juste à côté du stade Deflandre, il porte les couleurs rochelaises depuis son enfance.

Des maillots du Stade Rochelais, Julien en a accroché plusieurs aux murs de l'appartement qu'il partage à proximité de son lieu de travail, l'aéroport de Gatwick à Londres. Il est steward pour la compagnie Easyjet depuis trois ans. Quand il a appris que son équipe fétiche s'était qualifiée pour la finale, il n'a pas hésité une seconde pour prendre sa place. Pas évident en période de crise sanitaire, où des bulles sont réservées à deux, trois ou quatre supporters. Mais il a trouvé une place solitaire en bout de rangée.

un peu seul à Twickenham

Julien Richard est né à La Rochelle, à côté du stade Deflandre. Il a grandi face à l'Océan, bercé par les ovations des supporters des Jaunes et Noirs. Il veut soutenir son équipe préférée, partout dans le monde, et c'est pour cette raison qu'il attendra les joueurs à Twickenham, dès leur descente du bus. Il est déjà très fier que La Rochelle se soit qualifiée pour la finale de la Champions Cup ; il pensait que la participation, il y a deux ans, à la finale de la Challenge Cup, c'était déjà un cap important qui avait été franchi. Victoire ou défaite samedi, il veut être là pour ce jour historique. Le stade de Twickenham peut accueillir jusqu'à 82 000 spectateurs. Samedi, ils seront 10 000. La communauté française de Londres est riche de plus de 200 000 personnes.