VIDEOS - Finale de Pro D2 : ambiance de fête de Biarritz à Montpellier

Le Biarritz Olympique affronte l'USA Perpignan en finale de Pro D2 ce samedi 5 juin au GGL Stadium de Montpellier. Un match pour un titre et une remontée en Top 14 que le BO attend depuis 7 saisons. De Biarritz à Montpellier, France Bleu Pays Basque vous fait vivre l'ambiance de cette journée.

Le supporters du Biarritz Olympique et de Perpignan mettent l'ambiance avant la finale de Pro D2 aux abords du GGL Stadium de Montpellier

Après une saison blanche, interiompue pour cause de Covid, la Pro D2 vit enfin son dénouement ce samedi 5 juin de Pro D2. Biarritz, qui a terminé 3e de la saison régulière, défie le leader Perpignan dans une finale où toutes les cartes sont rabattues. Deux équipes pour succéder au dernier champion : l'Aviron Bayonnais sacré en 2019, et pour remonter en Top 14 que le BO, quintuple champion de France, a quitté à l'issue de la saison 2013-2014. Plusieurs centaines de supporters rouges et blanc ont fait le déplacement à Montpellier, théâtre de cette finale, quand un millier d'autres suit la rencontre sur écran géant sur le parvis de la halle Iraty à Biarritz.

L'arrivée au Stade

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix