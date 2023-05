Finale de Pro D2 : Oyonnax s'impose face à Grenoble et monte en Top 14

Oyonnax retrouvera le Top 14 la saison prochaine, cinq ans après l'avoir quitté, grâce à sa victoire face à son rival régional Grenoble (14-3) ce samedi à Toulouse en finale de Pro D2, dont il avait survolé la phase régulière. Cette accession est méritée sportivement tant le club de l'Ain a marché sur la Pro D2 depuis le mois d'août.

Oyonnax a bouclé sa saison avec un bilan impressionnant de 23 victoires en 30 matches et 24 points d'avance sur son dauphin, Grenoble justement. "Sur l'année, on a prouvé qu'on était une bonne équipe. On a battu tout le monde à part Mont-de-Marsan. On méritait ce titre" a déclaré Tommy Raynaud, le pilier et capitaine d'Oyonnax en conférence de presse.

C'est aussi la consécration d'un homme, le manager anglais d'Oyonnax Joe El Abd, un disciple de Christophe Urios, qu'il avait eu comme entraîneur avant d'en devenir l'adjoint, dans l'Ain puis à Castres. Oyonnax basculera dans "un autre monde" la saison prochaine en Top 14 a déclaré à l'issue de la rencontre Joe El Abd, où le club de l'Ain devra être "très fort au niveau de l'état d'esprit" pour espérer rivaliser, selon le manager.

Oyonnax sera la plus ville du Top 14

Avec ses 22.000 habitants, Oyonnax sera la saison prochaine la plus petite ville du Top 14, au sein duquel elle en remplacera une autre, Brive. Oyonnax avait affiché son ambition de monter en Top 14 au début de la saison, ambition réalisée ce samedi soir. Le club a déjà connu l'élite à deux reprises, de 2013 à 2016 et la saison 2017-2018.

Grosse déception pour Grenoble après cette défaite si près du but. Mais les Isérois auront une seconde chance de monter, la semaine prochaine, à l'occasion d'un barrage, à domicile, contre l'avant-dernier du Top 14, Perpignan ou Pau.