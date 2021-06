Finale de Top 14 : comment la rue Princesse à Paris est devenue le repère des supporters Rouge et Noir ?

Le Stade Toulousain va-t-il soulever un 21e bouclier de Brennus ? Réponse ce vendredi soir au Stade de France avec des supporters bouillants. Quatre bus sont partis ce matin d'Ernest-Wallon à six heures pour rejoindre la Capitale. On les a entendus mercredi en début d'après-midi pour le départ des joueurs à Blagnac. Ces supporters on va les retrouver sur Paris toute la journée aux abords du Stade de France, mais avant la rencontre, le point de ralliement est fixé vers 12 heures dans une rue festive parisienne : "la rue Princesse".

QG des supporters toulousains en 2019 avant la victoire face à Clermont, elle se situe dans le 6e arrondissement dans le quartier étudiant de Saint-Germain-des-Prés.

Le repère toulousain des finales de Top 14

Pour comprendre il faut remonter au samedi 8 juin 2019. Les demi-finales de Top 14 se jouent à Bordeaux au Matmut Atlantique et les supporters se réunissent en terre bordelaise pour encourager leur équipe. Côté toulousain la bodega, bat son plein. S'ensuit la qualification en finale de Top 14 qui conduit les Rouge et Noir à Paris.

Sous l'impulsion des supporters et du président Didier Lacroix, la ferveur toulousaine veut envahir la Capitale, mais pour ça il faut trouver un QG ou un endroit pour se réunir le jour de la finale. C'est là que l'histoire d'amour entre les Toulousains et la rue Princesse commence. C'est une rue festive avec ses bars, son ambiance et ses chants.

Deux ans plus tard, les supporters se retrouvent ce vendredi avec une saveur particulière et une envie de ramener pour la seconde fois l'ambiance toulousaine rue Princesse. On pourra compter sur 3 330 Rouge et Noir dans le Stade de France pour pousser les joueurs d'Ugo Mola à réaliser le doublé.

Les bars de la rue Princesse se préparent

Grosse ambiance en perspective dans la rue Princesse dès midi où les premiers supporters doivent arriver. Les bars vont vivre une journée de folie et le service risque d'être continu jusqu'au départ des Toulousains vers le Stade de France. Une très bonne nouvelle pour Mathilde, elle gère le bar La Piscine dans cette rue :

"J'ai déjà décoré le bar aux couleurs du Stade Toulousain. Il y a deux ans, en 2019 pour Stade Toulousain-Clermont, c'était assez incroyable, je m'attends à la même ambiance. On les aime, ce sont les meilleurs !"

