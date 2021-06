Finale de Top 14 : l'avis de Pierre-Yves Revol et Max Guazzini avant le choc

Jour - J ! Jour de finale pour le Stade Toulousain ce soir face à la Rochelle. Une rencontre qui va se jouer devant 14 000 spectateurs dont environ 3 300 supporters toulousains. Un final de rêve après une saison interminable pour les deux clubs avec la Coupe d'Europe et le championnat de Top 14. Alors quel scénario ? Une nouvelle victoire toulousaine, une grand première rochelaise ?

Pierre-Yves Revol voit un match très serré

Pierre-Yves Revol le président du Castres Olympique se livre. Les Castrais ont déjà battu le Stade Toulousain cette saison. Avantage toulousain sur l'expérience et avantage pour le Stade Rochelais sur la fraîcheur :

"Les deux équipes ont eu des saisons très chargées, c'est surtout vrai pour le Stade Toulousain d'ailleurs, qui a dû enchaîner la Coupe d'Europe et une dernière Coupe d'Europe cette année avec le Top 14. C'est une saison vraiment infernale. Ce ne sera pas étonnant de voir des effectifs un peu amoindris. C'est le cas aussi à la Rochelle, à un degré moindre, parce que La Rochelle a disputé une Coupe d'Europe et non pas deux. Donc, on peut considérer qu'ils sont peut être un peu plus frais. Je pense que la maîtrise émotionnelle sera certainement parfaite côté Stade Toulousain. Pour La Rochelle, c'est un événement nouveau, peut être plus difficile à appréhender et à préparer. Et là, on sait que le Stade Toulousain, même diminué, a une expérience irremplaçable. Ça peut peut être rééquilibrer le cours des choses."

Léger avantage pour Toulouse selon Max Guazzini

Max Guazzini, figure du Stade Français et ancien président du club parisien connaît bien le Stade Toulousain. L'habitude des finales de Top 14 va jouer en faveur de Toulouse selon lui :

"C'est vrai que Toulouse a l'habitude des finales. En plus dans cette équipe il y a un certain Antoine Dupont, mon joueur préféré. Les Rochelais n'ont jamais été champions de France quand le Stade Toulousain collectionne les titres. Je crois que les Rochelais sont prêts à mourir sur le terrain mais les Toulousains, ils sont très forts. C'est difficile de faire des pronostics, même si je vois un avantage à Toulouse."

Six heures de direct sur France Bleu Occitanie

Émission spéciale à suivre dès 18 heures pour vivre ensemble l'avant-match avec des interventions en direct du Stade de France. Le match est à suivre en direct sur notre antenne à partir de 20 h 45 avec un dispositif exceptionnel jusqu'à minuit.