Finale de Top 14 : Montpellier veut conjurer le mauvais sort face à Castres

Battu quatre fois lors des six derniers matchs face à Castres en play-off, le MHR entend obtenir la peau de sa bête noire, ce vendredi, en finale du Top 14. Les rugbymen héraultais veulent ainsi prendre leur revanche sur celle de 2018, contre cet adversaire. Match à vivre sur France Bleu Hérault.

Les retrouvailles ont sonné, et elles s'annoncent musclées. Ce vendredi, en finale de Top 14 (20h45), le leader castrais de la phase régulière affronte son dauphin montpelliérain. Un adversaire que le club du Tarn a écarté plusieurs fois de sa route, ces dernières années. En match de barrage, souvent. En finale, aussi. A l'issue de l'exercice 2017-2018, les hommes de Christophe Urios avaient en effet raflé la mise et soulevé un cinquième bouclier de Brennus.

Un match resté en travers de la gorge de Fulgence Ouedraogo et de ses anciens partenaires, mais aussi des supporters montpelliérains qui ont vu leur rêve se briser à deux reprises (2011, 2018), ces onze dernières saisons, alors que le CO a quant à lui remporté deux des quatre finales disputées ces neuf dernières années.

Montpellier a donc bien l'intention de prendre sa revanche et d'inscrire enfin une ligne à son palmarès national, fort de son succès en demi-finale contre des bordelais que les hommes de Philippe Saint-André ont su étouffer (19-10), dans une Allianz Riviera transformée en fournaise, le weekend dernier.

Et si les garçons dirigés par l'ancien sélectionneur des Bleus se présentent amoindris (Willemse, Fichten, Reinach), pour défier des castrais vainqueurs de Toulouse au tour d'avant (24-18), ils n'en demeurent pas moins solides. Plus que jamais soudés, ceux qui ont flirté avec la relégation la saison dernière ont su relever la tête, bomber le torse et se serrer les coudes pour donner au groupe héraultais l'âme qu'il avait semblé longtemps chercher.

A cela, s'ajoute la volonté féroce d'offrir à Guilhem Guirado, Fulgence Ouedraogo et Benoît Paillaugue, notamment, une sortie triomphante. Les deux premiers, légendes du rugby français, seront officiellement en retraite, à l'issue de la partie, tandis que le troisième fera son paquetage pour rallier Toulon, après un tiers de vie consacré aux maillot bleu et blanc.

Compositions

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Philippe Saint-André a reconduit la même équipe et sensiblement le même groupe que contre l'UBB, en demi-finale. Seul Enzo Forletta, remis de douleurs aux cervicales, fait son apparition dans les 23, sur le banc, en lieu et place de Robert Rodgers. Fulgence Ouedraogo, lui, n'est pas sur la feuille de match et aura donc disputé le dernier match de sa carrière lors de la réception du Racing. Le manager a du faire un choix, alors qu'il dispose de tous ses troisième ligne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Du côté de Castres, on ne change pas non plus une équipe qui gagne. Même quinze de départ, et mêmes remplaçants que face à Toulouse, en demi-finale.

France Bleu Hérault pour vivre la finale !

Dispositif exceptionnel, pour cette troisième finale de l'histoire du MHR, sur France Bleu Hérault, à partir de 19h et jusqu'à minuit ! Avec Philippe Montay en studio : notre commentateur (Bertrand Queneutte), notre consultant (Sébastien Kuzbik) et nos envoyés spéciaux auprès des supporters (Bastien Thomas et Dorian Bonzom).