Béziers, France

Après une première période de grande facture face aux Baby Boks, après l'exploit en demi-finale face aux Baby Blacks, les Bleuets ont un "baby crunch" au menu ce dimanche soir. France - Angleterre, à Béziers (19h), pour un premier titre mondial pour les U20 depuis la création de la compétition il y a dix ans. En mars dernier, dans le cadre du Tournoi des 6 Nations, déjà au stade de la Méditerranée, le XV de la rose version U20 s'était imposé 22 à 6 face aux jeunes français. Objectif revanche ce soir.

En cas de victoire, l'équipe de France U20 remporterait la même saison le Tournoi des 6 Nations et le mondial, une sacré performance.

"On va tâcher de se faire plaisir (...) on aura ce qu'on mérite" — Antonin Berruyer, troisième ligne du XV de France U20

Dans l'effectif des U20 de l'équipe de France, deux Grenoblois du FCG titulaires ce dimanche soir. Le deuxième ligne Kilian Geraci (19 ans), apparus à 21 reprises, dont six titularisations, cette saison avec les Rouge et Bleu en Pro D2. Et le troisième ligne Antonin Berruyer (19 ans), 12 titularisation sur 18 apparitions avec le maillot grenoblois en 2017-2018.

Présent dans le groupe vainqueur du Tournoi des 6 Nations en mars dernier, l'arrière Gervais Cordin est lui absent sur blessure de ce mondial.

Les mots d'Antonin Berruyer avant la rencontre : "C'est un grand rendez-vous, mais ça reste un match de rugby. On fait ça depuis qu'on est tout petits, c'est notre plaisir, alors on va tâcher de se faire plaisir et donner tout ce qu'on a, on aura ce qu'on mérite. En faisant un match complet, costaud, et avec les trois-quarts qu'on a et la vitesse qu'on peut imprimer au jeu, on espère les mettre en difficulté"