Finale ASM Clermont - RC Toulon : le Bouclier de Brennus nous tend les bras !

Sept ans après son unique sacre en championnat, l'ASM Clermont Auvergne n'a jamais semblé aussi proche de décrocher un second Brennus. Invités surprise du Stade de France, les Toulonnais rêvent de prolonger la malédiction auvergnate. Clermont dispute sa 13eme finale nationale ce dimanche soir.

Même les supporters auvergnats les plus mordus ont désormais du mal à faire le calcul. A tel point que certains y ont même renoncé. Sans remuer le couteau dans la plaie, l'ASM Clermont Auvergne va disputer ce dimanche soir face au RC Toulon sa 22eme finale, toutes compétitions confondues. La 13eme en championnat de France. Une fois seulement, en 2010, le Bouclier de Brennus a été ramené en terres auvergnates. Et le peuple Jaune et Bleu a encore en mémoire le mini-tremblement de terre que ce sacre avait engendré au pays des volcans. Les héros rescapés de ce septennat vierge peuvent en témoigner. Rougerie, Parra, Domingo ou encore Debaty étaient déjà là. Si les deux premiers seront encore présents la saison prochaine, les deux "gros" aimeraient y goûter à nouveau avant de partir (respectivement à Pau et Oyonnax).

Le Bouclier de Brennus brandi par les Clermontois en 2010 © Maxppp - Philippe Lecoeur

Les hommes de Franck Azéma partiront favoris contre des Varois, qui se retrouvent "un peu comme des usurpateurs" au Stade de France. C'est ainsi qu'a réagi le président toulonnais Mourad Boudjellal après la demi-finale remportée aux forceps face à La Rochelle à Marseille. L'ASM, elle, se retrouve logiquement en finale après avoir partagé le leadership toute la saison régulière avec les Rochelais. Si vous ajoutez une finale de Champions Cup perdue face aux implacables Anglais des Saracens, Clermont a encore fait une saison énorme. Reste à concrétiser tout ça en soulevant cette satanée planche en bois ornée de métal doré. Ils seront près de 10 000 au Stade de France et quatre fois plus sur la place de Jaude à pousser derrière les jaune et bleu. La demi-finale remportée magistralement samedi dernier face au Racing 92 a permis aux Clermontois de faire le plein de confiance.

Un RCT à la sauce Cockerill

Pour parvenir en finale, le RCT a d'abord dû passer un barrage victorieux à Montpellier avant de scalper l'ogre charentais. Si les Varois ne proposent pas le jeu le mieux léché du Top 14, ils ont retrouvé des vertus inquiétantes pour leurs adversaires. Notamment une défense de fer et un état d'esprit irréprochable. Des ingrédients qui suffisent au bonheur de la pléiade de stars toulonnaises et de leur manager anglais Richard Cockerill. L'ancien talonneur de l'ASM (de 2002 à 2004) a su redonner de la confiance aux joueurs de la rade. Il ne faut jamais enterrer une armée en sommeil. Le réveil peut être brutal pour les adversaires. Cockerill, qui porte encore l'Auvergne dans son cœur, ne fera pas de sentiment et il va falloir s'employer pour aller chercher ce sacré bouclier.

France Bleu Pays d'Auvergne sort encore l'artillerie lourde ce dimanche pour une émission spéciale entre 20 heures et 23 heures (et plus si affinités) en direct du Stade de France et de la place de Jaude. Quant au lendemain, nous verrons bien... En attendant, plusieurs dizaines de milliers de personnes vont encore se masser devant l'écran géant pour rêver en communion.