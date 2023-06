Finale du Top 14 : l'immense déception des Rochelais vaincus par les Toulousains

Les Rochelais se sont inclinés sur le score de 29 à 26 face à Toulouse en finale du Top 14 ce samedi . Une défaite qui s'est jouée dans les dernières minutes de jeu sur un essai de Romain Ntamack qui a fait basculer le score en faveur des Toulousains alors que les Jaune et Noir menaient.

Brice Dulin :"J'avais une colère froide en fin de match"

Un final amer pour les joueurs maritimes. Brice Dulin, l'arrière de La Rochelle nous confiait en fin de match : "J'ai eu du mal à redescendre, j'avais une colère froide en moi pendant pas mal de minutes. Prendre un essai comme çà, c'est une addition de plusieurs failles à la fin. On pouvait le contrôler, et là, c'est le titre qui nous échappe. C'est la première finale que je joue de Top 14 où je perd en étant dans l'équipe qui domine le plus."

Grégory Alldritt : "J'ai aussi fait des mauvais choix"

Des maritimes qui en première période ont vu également les toulousains filer à l'essai à cause d'un ballon mal récupéré par Jonathan Danty. Antoine Hastoy a aussi laissé filé des points sur deux pénalités loupées. Mais Grégory Alldritt voulait aussi s'inclure sur ce tableau noir des erreurs. "Moi aussi, j'ai fais de mauvais choix en jouant rapidement une touche pour Brice Dulin. Résultat cela le met en difficulté, et on perd le ballon. Par contre c'est dur de perdre comme çà, en fin de match c'est sûr."

Les maritimes vont maintenant passer par la case vacances, d'autres partiront ensuite très vite en sélection pour préparer le mondial. Fabien Galthié et son staff peaufine sa liste qui devrait tomber le 21 juin.