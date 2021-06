Finale du Top 14 : la LNR a vendu trop de billets, des milliers spectateurs resteront finalement à la maison

La Ligue Nationale de Rugby espérait obtenir une dérogation et pouvoir accueillir plus de 5.000 spectateurs, la jauge autorisée. C'est non pour le gouvernement. Des milliers de fans de rugby ont reçu ces derniers jours un mail leur annonçant que leur réservation était annulée. Ils seront remboursés.