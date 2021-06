Finale du Top 14 : le Stade Toulousain sacré champion de France après sa victoire contre La Rochelle (18 à 8)

Le Stade Toulousain a décroché son 21e titre de champion de France de rugby ce vendredi en finale du Top 14 face à La Rochelle. Les Rouge et Noir se sont imposés sur le score de 18 à 8 face au Stade Rochelais. Ils réalisent le doublé Championnat de France-Coupe d'Europe, comme en 1996.

C'était une finale de Top 14 de rêve entre les deux meilleures équipes de la saison régulière, et finalistes de la Coupe d'Europe. Le Stade Toulousain a finalement battu le Stade Rochelais 18 à 8 ce vendredi 25 juin au stade de France devant 14.000 spectateurs. Avec cette victoire, les rugbymen toulousains remportent le 21e bouclier de Brennus de l'histoire du club. Ils réalisent aussi le doublé Championnat de France-Coupe d'Europe, comme en 1996. Le Stade Rochelais disputait sa première finale de Top 14.

Les joueurs du Stade Toulousain ont maitrisé leur finale de bout en bout face aux Maritimes même si aucun essai n'a été inscrit durant ce match. Le Stade Toulousain maitrise la première mi-temps. Les Rouge et Noir rentrent au vestiaire sur le score de 12 à 0 après un incroyable drop de Cheslin Kolbe. Thomas Ramos inscrit les neuf autres points toulousains grâce à deux pénalités et un drop réussis.

La Rochelle réduit le score dès l'entame de la deuxième période par une pénalité réussie de son ouvreur Ihaia West mais les Maritimes ne trouvent pas la solution pour déstabiliser les Toulousains malgré un essai inscrit par Dany Priso à la 78e. Un essai non transformé.

Cette finale, entre les deux meilleures et les deux plus séduisantes équipes de la saison régulière, était également l'occasion pour La Rochelle de prendre sa revanche après sa défaite en Coupe d'Europe face à ces mêmes Toulousains (22-17), il y a un peu moins d'un mois. Mais les Maritimes n'y sont donc pas parvenus. La Rochelle, finaliste malheureux du Challenge européen en 2019 et donc de la Champions Cup 2021, devra encore patienter pour décrocher son premier titre. C'était le quatrième match entre les deux meilleures formations du moment cette saison, le Stade Toulousain les a donc tous remportés.

Avec 21 titres de champions de France, auxquels il faut ajouter sept finales perdues, et cinq sacres européens, le Stade Toulousain, club le plus titré de l'hexagone, assoit un peu plus sa domination sur le rugby tricolore.