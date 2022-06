Finale du Top 14 : les supporters du CO ont rendez-vous à 13h pour le départ des joueurs

Le Castres Olympique, qualifié pour la finale du Top 14 vendredi face à Montpellier, s'envole pour Paris ce mercredi 22 juin. Le club donne rendez-vous aux supporters à 13h à l'aéroport de Castres-Mazamet pour encourager joueurs et staff avant la finale tant attendue. Le CO veut décrocher un cinquième bouclier de Brennus après le dernier en 2018, face à ces mêmes adversaires héraultais. Tout le département du Tarn est derrière le club castrais qui a terminé leader de la saison régulière. Commerçants, écoliers et même religieux supportent les bleu et blanc.

Castres s'est qualifié en battant le Stade Toulousain (24-18), vendredi dernier à Nice. La finale du Top 14 entre le CO et le MHR est à vivre en intégralité dès 20h ce vendredi sur France Bleu Occitanie. Un écran géant doit être installé à Castres, pour la finale. Au Stade de France, 2.500 places sont allouées à chaque club. Le CO a déjà rempli 14 bus pour Paris.