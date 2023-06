Finale du Top 14 : Toulouse - Stade Rochelais, le combat des chefs

La finale du Top 14 s'annonce palpitante entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais ce samedi soir à 21 heures au Stade de France. Toulouse, premier de la saison régulière, face à La Rochelle deuxième. Une affiche logique pour un grand nombre d'observateurs. Le Stade Toulousain déjà finaliste du championnat en 2021 retrouve le même adversaire à ce stade de la compétition.

ⓘ Publicité

Ugo Mola : "le Stade Rochelais est favori de cette finale"

Pour Ugo Mola, le manager du Stade Toulousain : "Double champion d'Europe en titre, le Stade Rochelais est favori de cette finale, mais si vous pensez que c'est une stratégie de ma part pour éviter la pression, alors on peut écarter la Champions Cup, et vu que Toulouse a terminé en tête de la saison régulière, alors oui, on est peut-être favoris du coup."

Du côté du Stade Rochelais, ces retrouvailles avec Toulouse ravivent certaines blessures. Une finale de Champions Cup perdue à Twickenham en 2021, avec ce sentiment de "ne pas être si loin". Un match où le carton rouge sorti sur Levani Botia a certainement été décisif sur le scénario final de la rencontre. Un 22 à 17 qui laisse de l'amertume. Un peu plus tard, nouvelle finale en Top 14 cette fois, mais rebelote, Toulouse termine devant au score, un 18 à 08, frustrant et laissant peu de suspens.

Pour Grégory Alldritt, le capitaine de La Rochelle : "Ces finales perdues en 2021, c'était comme un déclic pour la suite. On s'est rendu compte que jouer une finale et la perdre, cela n'était pas intéressant. On a la gagne maintenant, et ces expériences de finales perdues ont participé à notre construction. On a avec les deux titres de Champions Cup, pris de la confiance. On adore jouer ce genre de match. Il y a ce soir, une pression positive, cette envie d'aller chercher quelque chose de plus cette saison."

Deux Champions Cup plus tard ... la donne a changé ?

Deux années après, les maritimes ont grandi, gagné deux Champions Cup en battant le Leinster. Le Stade Rochelais dévient du coup la bête noire officielle des irlandais battus en 1/2 finale en 2021, en finale en 2022 et 2023. Mais La Rochelle a aussi sa bête noire, et elle est rouge et noire. Des toulousains qui une fois de plus se sont imposé en championnat chez eux, mais ont perdu à Marcel Deflandre 30 à 07, début janvier en proposant une équipe remaniée sans Antoine Dupont par exemple à la mêlée.

Où est la vérité cette saison ? L'ogre jaune et noire sur la scène européenne est-il en capacité de battre le Stade Toulousain, maître du Top 14 cette saison? Au delà de cette question, deux styles différents semblent s'opposer. La force du pack maritime face au jeu déployé et virevoltant de Toulouse. Cette opposition semble pourtant réductrice. La Rochelle a montré face à Exeter notamment en 1/2 finale de la Champions Cup qu'elle pouvait être aussi très dangereuse à l'arrière.

Toulouse / La Rochelle, un apéritif au Stade de France avant un France - Nouvelle-Zélande en ouverture de la coupe du monde

Ce samedi soir à 21 heures, le bras de fer s'annonce en tout cas magnifique. Si les deux équipes ne prennent pas un carton rouge prématurément, on peut imaginer une lutte acharnée jusqu'au bout, serrée au score. Une sorte d'apéritif avant un sulfureux France - Nouvelle-Zélande dans la même enceinte le 8 septembre prochain en ouverture de la Coupe du monde. L'avantage pour une grande partie des joueurs internationaux de Toulouse et de La Rochelle, c'est qu'ils auront goûté à l'ambiance des grands soirs dans une enceinte où l'exploit devra être de taille face aux All Blacks.

La composition du Stade Rochelais pour la finale du Top 14 :

Les titulaires : Reda WARDI, Pierre BOURGARIT, Uini ATONIO, Romain SAZY, Will SKELTON, Paul BOUDEHENT, Levani BOTIA, Grégory ALLDRITT (cap), Tawera KERR-BARLOW, Antoine HASTOY, Raymond RHULE, Jonathan DANTY, Ulupano SEUTENI, Dillyn LEYDS, Brice DULIN.

Les remplaçants : Quentin LESPIAUCQ, Joel SCLAVI, Thomas LAVAULT, Ultan DILLANE, Rémi BOURDEAU, Thomas BERJON, Jules FAVRE, Georges-Henri COLOMBE REAZEL.

Stade Rochelais / Stade Toulousain à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle ce samedi dès 20 heures pour l'avant match.