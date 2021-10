Finale du Toulouse Olympique : un renouveau pour le rugby à XIII en Occitanie ?

Le week-end sera peut-être historique, pour le rugby à XIII français. Deux clubs tricolores sont en finale : Les Dragons Catalans (Perpignan) affrontent Saint-Helens samedi au sommet de la Super League, à Old Trafford. A l'étage en dessous, le Toulouse Olympique est opposé à Featherstone, dimanche soir à Toulouse, pour accéder justement à cette Super League.

Deux clubs au sommet de leurs championnats, c'est le fruit d'un travail acharné depuis des années. Perpignan a ouvert la voie en 2006, en créant une franchise, et intégrant la Super League anglaise. Mais l'aventure des Dragons Catalans est l’arbre qui cache la forêt. L’implantation du rugby à XIII en Occitanie est historique.

Carcassonne, club le plus titré

Particulièrement dans l’Aude, où le club de Carcassonne est un des plus anciens : il a été fondé en 1899. Le palmarès est d’ailleurs impressionnant. En un peu plus d’un siècle, le club audois a gagné 11 championnats et 13 coupes. Dans le sillage, il y a Limoux et Lézignan-Corbières, qui est d’ailleurs le vainqueur du dernier championnat de France Elite 1.

Chez les voisins aquitains, Villeneuve-sur-Lot a aussi fait les beaux jours du jeu, et a longtemps été une référence. Dans le Tarn, les Tigres d’Albi est un des clubs les plus populaires. Mais le XIII a aussi essaimé à Saint-Juéry, Arthès, Lescure d’Albigeois, Réalmont, etc. Il existe aussi en Aveyron à Villefranche-de-Rouergue. Et évidemment en Haute-Garonne, avec les Ours du Comminges à Saint-Gaudens, et le Toulouse Olympique, qui atteint des sommets aujourd’hui.

Un sport qui revient de loin

Cette épopée toulousaine est d’autant plus importante quand on regarde en arrière. Le rugby à XIII a été interdit dans les années 1940 par le régime de Vichy. Une décision idéologique contre la pratique professionnelle du sport. Car à cette époque, les treizistes étaient déjà pro (les quinzistes ne le sont devenus qu'en 1995). Après la guerre, le rugby à XIII a vite rebondi, et a connu son apogée dans les années 1950, avec un championnat de France particulièrement suivi, où les spectateurs étaient plus nombreux pour le XV.

Puis le rythme s’est ralenti, particulièrement dans les années 1990 et 2000. Le rugby à XIII est passé d’un sport majeur à un sport mineur. Et le manque de médiatisation n’a pas aidé.

L’essoufflement a été tel, que le XIII Catalan, un des clubs les plus importants, a choisi de rejoindre le championnat anglais de Super League en 2006, en créant une franchise (Les Dragons Catalans). Sur les terrains britanniques, le niveau de jeu est supérieur, tout comme l’exposition télévisuelle. De quoi tirer vers le haut.

Un jeu spectaculaire

Pourtant, le XIII aurait tout à gagner auprès du public, avec son jeu présenté comme plus vivant. Sans touche et sans mêlée (depuis les restrictions sanitaires du Covid), le jeu est encore plus ouvert explique Bruno Onteniente, un des meilleurs spécialistes du rugby à XIII, et commentateur des matches des Dragons Catalans sur France Bleu Roussillon : "Faire vivre le ballon, c'est le but de ce sport spectaculaire à outrance. Par exemple, les ailiers touchent entre 15 et 20 ballons par match. Ce qui est énorme et significatif par rapport au XV".

Peut-être que cette finale du Toulouse Olympique est le début d’une histoire. Même si le stade Ernest-Wallon n’est pas rempli. Jeudi, seuls 5.000 billets avaient été vendus. En comparaison, le même stade sera quasi plein la veille pour le match du Stade Toulousain contre la Section Paloise, en Top 14.

L'envol du XIII à Toulouse est donc relatif, mais pas négligeable, alors que les Toulousains ont joué beaucoup de matches en Angleterre cette saison, loin des regards, confinements et quarantaines obligent. Dimanche sera peut-être une révélation pour le public toulousain.