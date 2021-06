Finale Pro D2 - Acebes : "La chance d'évoluer dans le BO des Galactiques", se souvient le capitaine de l'Usap

Deux historiques, Perpignan et Biarritz pour un objectif : la montée en Top 14. La finale de Pro D2 qui opposera l'Usap et le BO se disputera samedi sur la pelouse du GGL Stadium de Montpellier (17h). Dans les rangs catalans, il y en a qui connait très bien l'adversaire basque, c'est le capitaine : Mathieu Acebes, le trois-quart âgé de 33 ans. Le basque d'origine, formé à Boucau-Tarnos puis au Biarritz Olympique et à Perpignan depuis 2016, reconnait qu'au moment d'affronter les Rouge et blanc, les souvenirs reviennent.

Mathieu Acebes : Je suis du Pays basque, j'ai fait mes classes au BO, en jeune, de cadets à jouer en première. J'ai eu la chance de pouvoir de pouvoir évoluer avec les Galactiques, à l'époque. On ne les présente plus : Yachvili, Harinordoquy, Betsen, Brusque, Peyrelongue, Traille, Jérôme Thion, Philippe Bidabé aussi que j'aimais beaucoup, et tous les autres. Même si je n'ai pas joué beaucoup avec eux, c'était une équipe incroyable et moi de pouvoir m'entraîner, avoir évolué avec eux, ça m'a fait grandir très vite. Tu sentais que les mecs, ils n'étaient pas là pour rigoler. Ils avaient un objectif dans la tête. S'entraîner, s'entraîner dur et s'entraîner fort. Donc voilà, c'est particulier pour moi, bien entendu. J'y ai passé cinq ans. Quand j'étais jeune, j'aurais rêvé de jouer là-bas. Maintenant, je n'ai aucun, aucun regret, aucun remord mais je suis très content de les retrouver en finale.

France Bleu : Tout le monde les annoncent très fort, ils sont en grande forme en cette fin de saison...

Toute la saison. Je me souviens du premier match de l'année où tout le monde a annoncé le BO avec leurs recrues stars. Tout le monde parlait de Biarritz et à juste titre, je le pense. C'est une équipe très, très complète qui a su aussi, en plus de ses stars, recruter des joueurs aguerris de ce championnat, notamment sur l'axe fort. Je pense à Steffon Armitage. Je pense aussi à Gilles Bosch, qui est un buteur redoutable et redouté de Pro D2, avec des mecs qui émergent fort, comme Lucas Peyresblanques, un joueur aussi de grand talent. On sait très bien, on ne les présente plus. Ils ont fait une très belle saison. Ce n'est pas pour rien qui sont là aujourd'hui, donc à nous aussi de nous concentrer sur nos forces vives.