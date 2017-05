Finale Pro D2 ; Agen domine Montauban (41-20) et retrouve le Top 14

Auteur d'une bien meilleure entame, les Agenais ont ensuite géré leur avance ce dimanche au stade Chaban-Delmas de Bordeaux pour s'offrir logiquement le billet pour l'élite, un an seulement après l'avoir quittée.

Fort de son expérience des finales 2014 et 2015, le SU Agen domine le début de match face à une équipe montalbanaise réduite au rang de spectatrice.

Un essai du demi de mêlée et futur Montalbanais Clément Darbo après moins de deux minutes, un autre de Tom Murday à la 25ème suivi d'un troisième signé Taylor Paris peu après la demi-heure de jeu. Agen mène déjà 24-3, a un pied en Top 14, et ses supporters peuvent chanter "Ici, ici, c'est Armandie".

Chaban-Delmas a fait le plein pour cette finale d'accession. © Radio France - Arnaud Carré

Rapidement privé de son ouvreur Riaan Swanepoel puis de son talonneur et capitaine Mickaël Ladhuie, l'US Montauban relève la tête en fin de première mi-temps, grâce notamment à un essai de Sukanaveita (38ème) pour adoucir la note à la pause (24-13).

Lors d'une seconde période moins rythmée mais plus équilibrée, Clément Darbo rajoute trois points (27-13, 58ème). Et alors que Montauban joue son va-tout, il se fait contrer et l'ailier Filip Nakosi scelle, d'un quatrième essai, l'issue d'un match au cours duquel Agen aura beaucoup mieux maîtrisé son sujet. Le SUA fait même gonfler le score grâce à Pierre Fouyssac (41-13, 67ème), le deuxième essai montalbanais restant anecdotique.