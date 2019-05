Finale Pro D2 - Bayonne / Brive : Absences, incertitudes et maillots

Dans une finale, tous les détails comptent. A 48 heures de celle de Pro D2, les dernières nouvelles de Brive et Bayonne sont donc scrutées. L'annonce du forfait du pilier international corrézien Demba Bamba ne passe donc pas inaperçue. L'entrainement tronqué du bayonnais Van Lill un peu plus.

Bayonne, France

A chacun sa préparation et sa communication. Celles de Bayonne et Brive qui s'affrontent dimanche 26 mai en finale de Pro D2 à Pau (14h) sont radicalement différentes. Si l'Aviron, à l'image de sa saison, a ouvert toutes ses séances au public et à la presse, les Corréziens eux n'ont pas communiqué sur leur programme d'entrainement et se sont fait discrets.

Bamba et Muscarditz forfaits

La mauvaise nouvelle pour le CAB est donc venue des réseaux sociaux jeudi soir. Demba Bamba, le pilier international, a lui-même annoncé son forfait pour la finale. Un coup dur pour les Brivistes également privés du très bon 3e ligne Retief Marais, gravement blessé au genou lors de la demi-finale contgre Vannes.

Côté bayonnais, le centre et vice-capitaine Peyo Muscarditz, victime d'une déchirure aux ischios face à Nevers, sera encore absent en finale. Il a repris l'entrainement mais avec les autres joueurs convalescents (Arganèse, Oulai, Du Plessis). En revanche, le demi-de-mêlée Emmanuel Saubusse, absent depuis le début des phases finales suite au K.-O. subi à... Brive, lors de la dernière journée de la phase régulière, fait son retour sur le banc.

Brive gagne la bataille du maillot

Seule alerte pour l'Aviron, le 2e ou 3e ligne PJ Van Lill n'a pas participé à l'ensemble de l'entrainement ce vendredi matin à Bayonne. Devant 70 afficionados, entre éclaircies et averses, les Bayonnais ont répété leurs gammes. Mais l'international namibien a pris place sur le banc dès le début de l'opposition. Après l'intervention des kinés, il a finalement repris sa place pour la série de touches et devrait tenir sa place dimanche.

Ce qui agaçait finalement le plus l'entourage bayonnais ce vendredi c'était le choix du maillot. Brive, premier de la saison régulière, a gagné le droit de porter la tunique qu'il souhaitait. Ce sera le maillot blanc pour le CAB. Une décision qui oblige les Bayonnais à laisser à la maison ses couleurs ciels et blanche fétiches et à opter pour un haut bleu marine. Anecdotique ? On l'a dit, en finale, tous les détails comptent...

Le programme de samedi

Les Bayonnais partent samedi matin pour Pau où ils resteront jusqu'à la finale. Après la conférence de presse d'avant match (13h30-14h), ils découvriront la pelouse du stade du Hameau lors d'une mise en place (14h-15h). Les Brivistes leur succèderont, juste après le tirage au sort des vestiaires effectué par l'ancien international Julien Pierre. Les Corréziens se présenteront eux aussi face à la presse (15h15-15h45) avant d'occuper le terrain.

L'équipe probable de Bayonne

Tisseron - Latunipulu, Robinson, Barthélémy, Duhau - (o) Ordas, (m) Rouet - Battut (cap), Taofifenua, Héguy - Jaulhac, Boutaty (ou Van Lill) - Taufa, Van Jaarsveld, Iguiniz.

Remplaçants : Delonca, Boniface, Van Lill (ou Boutaty), Beattie, Saubusse, Tedder, Bustos Moyano, Mousset