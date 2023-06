Finale Stade Rochelais - Stade Toulousain : ce qu'il savoir faut du dispositif sur le Vieux-Port

On ne change pas un dispositif qui gagne. Tout le peuple rochelais se raccroche à ce nouvel adage. Après s'être encore hissé au sommet de l'Europe, le Stade Rochelais se lance à la conquête de son premier bouclier de Brennus et pour tous ceux qui ne seront pas au Stade de France samedi prochain (21h), un nouveau dispositif de retransmission de la finale du Top 14 contre le stade Toulousain a été mis en place autour du Vieux-Port de La Rochelle. Près de 40.000 supporters sont attendus pour - on l'espère - un grand bonheur aux alentours de 23 heures.

Comme lors de la finale de Champions Cup contre le Leinster, deux écrans géants de 62 m2, dos à dos, seront installés sur le quai du Carénage . L'un tourné vers le Cour des Dames, l'autre vers le secteur nord du Gabut. En complément, des bandas sont prévus pour animer le port pavoisé aux couleurs du Stade Rochelais avec des fanions visibles un peu partout dans la ville avec une projection sur les Tours.

Circulation et stationnement modifiés

Ce moment décrit comme "festif, convivial et sécurisé" va évidemment entrainer des modifications concernant la circulation et le stationnement à La Rochelle. Dès 14h, le Vieux-Port et le tour du marché seront totalement fermés à la circulation, les bus seront détournés vers les axes secondaires (plan ci-dessous).

Carte de sécurisation du Vieux-Port pour la finale du Top 14 - © Ville de La Rochelle

Parkings ouverts

La communauté d'agglomération de La Rochelle précise que les parkings resteront ouverts, mais les visiteurs sont invités à privilégier les modes de déplacements doux, vélo, bus ou à utiliser les parkings P+R, afin de faciliter les accès au centre-ville. Le public est également appelé à l’éco-responsabilité et au respect de l’environnement. Les bouteilles en verre ne sont pas autorisées sur l’espace public.

Vigilance marées

Ce samedi 17 juin, le niveau de la mer ne sera pas suffisant à partir de 20h30. Il sera formellement interdit de plonger. Pleine mer à 17h11 et basse mer à 23h30. Un déploiement renforcé des forces de sécurité et de secours est prévu pour couvrir ce moment festif. Néanmoins, la Ville et l’Agglomération en appellent à la plus grande prudence et à la responsabilité de toutes et tous pour passer un moment de joie et de partage en toute sécurité.