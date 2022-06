Finale Top 14 : déjà 14 bus remplis par le Castres Olympique

C'est ce qui s'appelle un vrai engouement. Le Castres Olympique, de retour en finale du Top 14 quatre ans après, va vendre les 5.000 billets alloués au club en un rien de temps.

5.000 abonnés au club, les places s'arrachent

Il y a 5.000 abonnés au CO et beaucoup d'entre eux comptent bien monter à Paris vendredi pour voir leur équipe décrocher un éventuel sixième Brennus. "On a commencé les ventes en ligne dès samedi pour surfer sur la vague de la qualification. On a réussi à récupérer une vingtaine de bus, on fédère toutes les équipes administratives pour trouver des compagnies. On a déjà rempli 14 bus ce lundi soir, il y a un gros enthousiasme. Je n'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que les 5.000 places vont trouver preneur. On est surpris parce qu'on s'est dit que c'est vendredi et il y a des difficultés pour aller jusqu'à Paris. Il y a un gros engouement, on travaille à fond pour trouver des solutions pour nos supporters, ils le méritent. Ils ont mis une ambiance extraordinaire à Nice", savoure Matthias Rolland le directeur du club.

Pour le grand public, la vente des billets (s'il en reste !) débutera ce mardi à 14 heures. Par ailleurs, le club propose un aller-retour en bus à 40 euros avec départ de Castres à six heures du matin vendredi.