Finale Top 14 - L'ASM Clermont laisse le Brennus au Stade Toulousain après sa défaite 24 à 18

Ce samedi 15 juin au Stade de France, les Clermontois n'ont pas réussi à décrocher leur 3e Brennus et s'inclinent 24 à 18 face à Toulouse dans une finale du Top 14 très serrée. Le Stade Toulousain soulève ainsi son 20e bouclier et sacré champion de France 2019.

Clermont-Ferrand, France

Les supporters clermontois y ont cru jusqu'au bout, mais l'ASM Clermont Auvergne ne ramènera pas le Brennus à la maison pour cette année 2019. Le Stade Toulousain a été sacré champion de France ce samedi soir au Stade de France en battant Clermont (24-18), au terme d’une finale serrée. Deuxième de la saison régulière, les Auvergnats n'ont pas réussi à déjouer les pronostics qui donnaient le leader du Top 14 favori. Les Rouge et Noir ont dominé la rencontre, inscrivant deux essais en bout de ligne par Yoann Huget contre aucun pour l'ASM.

Un score très serré à la fin de la première période

Pourtant le score 11 à 9 à la fin de la première mi-temps pouvait laisser de l'espoir aux supporters clermontois. Les joueurs de l'ASM avaient réussi à recoller après le premier essai du Stade Toulousain. Mais au retour des vestiaires, Clermont a multiplié les fautes et peiné à se dégager. Et les Rouge et Noir ont signé leur deuxième essai en seconde période. Jamais un joueur, ici Yoann Huget n'était parvenu à réaliser un doublé en finale du Top 14. Ce deuxième essai a été le tournant du match.