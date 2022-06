Finale Top 14 : Montpellier obtient un train pour les supporters du MHR

Après plusieurs échanges avec la SNCF, la ville de Montpellier et le MHR ont finalement obtenu un train spécial pour les supporters du MHR, ce vendredi, afin qu'ils se rendent à Paris pour la finale du Top 14 de rugby.

Qualifié pour la finale du Top 14, qui aura lieu ce vendredi face à Castres au Stade de France, le MHR a obtenu, grâce au concours de la ville et de la métropole de Montpellier, qu'un train spécial soit réservé à ses supporters, afin de se rendre dans la capitale.

Ce n'était pas gagné, pourtant. En effet, la finale ayant été décalée au vendredi plutôt qu'au samedi en raison de travaux sur le réseau prévus ce weekend, la SNCF avait fait savoir, ces derniers jours, qu'il était compliqué pour elle d'affréter un train spécial sur une journée aussi chargée, alors que les grandes vacances démarrent le soir même.

Le maire de Montpellier en personne a donc pris le taureau par les cornes. Toute la journée, Michaël Delafosse et ses équipes ont négocié avec la société de transport pour obtenir au moins un TGV pour ses supporters, à défaut d'en avoir deux comme en 2018.

Une bataille qui a porté ses fruits, dans la soirée, puisqu'un train sera finalement mis à disposition vendredi matin, avec un départ à 6h33, depuis la gare Sud de France, pour une arrivée à 9h47, gare de Lyon. La nuit sera courte, en revanche, pour les amoureux du MHR : départ à 5h50, le lendemain matin, pour un retour à 9h dans l'Hérault.

Les réservations peuvent se faire en ligne, mais le e-billet obtenu n'est pas un titre de transport, prévient le club. Il devra être échangé à partir de jeudi, au GGL Stadium, ou bien en gare directement, vendredi matin, à partir de 5h30. Le coût du voyage est de 130 euros, t-shirt "Objectif Brennus" compris.

Les supporters devront en revanche, très certainement, s'armer de patience et se débrouiller comme ils peuvent, dans la capitale, pour rejoindre le Stade de France. Une grève des cheminots en Ile-de-France perturbera le trafic, notamment sur les lignes B (tronçon nord) et D du RER. Les syndicats protestent, entre autres, contre les soucis d'effectif et de planning, liés aux nombreux travaux sur les lignes de chemin de fer.

Le 26 mai dernier, un mouvement de grève sur la ligne B avait entraîné la pagaille autour du Stade de France, puisque les supporters venus assister à la finale de la Ligue des Champions de football s'étaient entassés sur la ligne D, occasionnant des files monumentales à la sortie de la gare, avec une gestion des organisateurs et des forces de l'ordre largement mis en cause.