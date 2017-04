Finales du comité territorial de rugby Limousin : une 16e et dernière édition ?

Alors que les finales territoriales de rugby du comité Limousin se jouent, ce dimanche, au Stadium de Brive, une menace plane : celle que cette 16e édition soit la dernière en raison d'un projet de réforme d'organisation des comités à l'échelle nationale.

C'est un rendez-vous devenu incontournable qui a lieu, ce dimanche, au Stadium de Brive : les finales territoriales du comité de rugby Limousin. Cette 16e édition est parrainée par Fabien Sanconnie, le 3e ligne du CAB, désormais joueur du XV de France, et pur produit de la formation du bassin briviste.

Quel avenir pour les finales territoriales ?

Mais c'est peut-être la dernière édition car une réorganisation nationale des comités est dans les tuyaux. Ce qui inquiète Jean-Jacques Gourdy, le président du comité. "La disparition des comités territoriaux du paysage rugbystique français est annoncée pour la fin de l’année et avec elle, très certainement, la disparition de nos Finales Régionales" écrit-il dans l'édito présentant cette édition 2017, en formulant un voeu. "Souhaitons que dans cette grande ligue dans laquelle notre rugby Limousin va maintenant se fondre, on n’oublie pas d’où nous venons et ce qui fait l’ADN de notre sport. Gageons que l’on saura trouver des solutions pour nous faire vivre des événements aussi forts et intenses que nos Finales Régionales. Gageons que l’on saura trouver des formules pour que perdurent ces moments indispensables à l’animation de nos villes et villages et pour que batte encore longtemps le coeur de nos championnats régionaux."

Neuf finales : demandez le programme

Sur le pré, neuf finales allant des réserves de 1re série à la finale Honneur se jouent ce dimanche sur la pelouse du Stadium de Brive et sur le terrain annexe Jean-Marie Soubira.