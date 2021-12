"Finira-t-on la saison ?" : les supporters de l'USAP inquiets après le retour de la jauge à 5.000 personnes

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce lundi soir le retour des jauges pour les grands évènements. Pas plus de 2.000 personnes en intérieur à compter du 3 janvier et pour une durée de trois semaines. En extérieur, la jauge sera de 5.000 spectateurs.

À partir du 3 janvier et pour trois semaines, les évènements en extérieur seront limités à 5.000 personnes.

"C'est un manque à gagner énorme pour le club", s'alarme Jean-Claude Estirach, ce lundi soir. Le président de la penya des Arrels de l'USAP a suivi les annonces de Jean Castex. Le Premier ministre a énoncé de nouvelles mesures à compter de la rentrée, lundi 3 janvier. Pour une durée de trois semaines, la jauge des évènements en extérieur sera réduite à 5.000 personnes. Terminée, donc, la belle affluence observée lors du Boxing Day à Perpignan face à Castres (près de 14.000 personnes au stade Aimé Giral).

"Dans la situation financière dans laquelle se trouvent les clubs de rugby, et plus généralement tous les clubs de sport, cette annonce est dramatique", reconnaît Jean-Claude Estirach.

"Mais 5.000 personnes, c'est un moindre mal."

Le président des Arrels de l'USAP se rassure toutefois. "C'est finalement le moins mauvais qu'on pouvait avoir. Si on s'était retrouvés avec une jauge à 1.000 personnes, ça aurait été catastrophique. Mille ou zéro, c'est pareil. Donc 5.000 personnes, c'est un moindre mal."

La Ligue nationale de rugby se penche ce mardi matin sur son nouveau protocole sanitaire et sur le calendrier à remanier. Lors du week-end de Noël, quatre matchs sur les sept prévus en Top 14 ont dû être reportés à cause de cas de Covid dans les équipes. "Quand je vois ça, je me pose une autre question, conclut Jean-Claude Estirach. Finira-t-on la saison ?"