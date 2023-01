Florian Grill : "Il faut respecter le choix des clubs et organiser des élections rapides" à la FFR

Ce jeudi 26 janvier, la Fédération Française de Rugby a publié les résultats de son référendum pour la désignation de Patrick Buisson en tant que Président délégué. Les clubs français ont majoritairement voté contre (51,06%) le vice-président chargé du rugby amateur. Après l'annonce des résultats, Florian Grill, opposant à Bernard Laporte et donc à Patrick Buisson, était invité de 100% Rugby sur France Bleu Pays Basque.

"Je salue l'énorme participation des clubs puisque plus de 90 % ont voté. C'est important parce que c'est plus facile de voter pour quelque chose que de voter contre quelque chose. Il faut rassembler demain parce que c'est évident que le rugby a été beaucoup trop politisé et beaucoup trop clanisé. Ce n'est pas l'esprit du rugby. Demain, il faudra rassembler. Maintenant, il faut des élections propres. Je salue Patrick Buisson car on a fait une campagne tout à fait correcte, qui était sur les idées, pas d'attaque sur les personnes. Malheureusement, il y a toujours des dérapages sur les réseaux sociaux, mais l'un comme l'autre, on les a sanctionnés."

"Demain, il faudra rassembler"

"Maintenant, il faut qu'il y ait une élection très rapide en six semaines. Le comité directeur peut le décider dès ce vendredi, et c'est ça qui permettra d'apaiser le rugby et demain de le rassembler parce qu'il faudra arrêter ces guéguerres. Je pense qu'il y a un enjeu qui nous dépasse tous, qui dépasse les personnes, qui est la Coupe du monde. Il faut qu'on réussisse la Coupe du monde et pour ça, il faut que les clubs et les élus soient unis. On parle beaucoup des valeurs du rugby. La première des valeurs, c'est de respecter la démocratie. Nous, il y a deux ans, on a perdu sur le même score : 51/49, on a respecté le choix des clubs et je n'imagine pas que le comité directeur, en présence de la Ministre, ne respecte pas à son tour le choix des clubs. C'est-à-dire : "non", afin d'obtenir des élections générales."

"La demande des clubs, elle, était explicite. Il s'agit maintenant de la respecter. Je n'imagine pas que le comité directeur fasse différemment. J'espère que la nuit porte conseil et que le comité directeur de la Fédé entendra la demande des clubs."

"Je n'ai fait de promesses à personne"

"Patrick Buisson a eu l'honnêteté de reconnaître - sur votre antenne d'ailleurs - que multiplier les candidatures, ce serait absurde. Je pense qu'il n'y aura pas de nouveau président délégué proposé, et donc la seule solution qui permet de traiter rapidement et de préserver la Coupe du monde, c'est de faire une élection générale, en six semaines. Je m'attends à ce que ce soit ça."

"Pour le reste, ma liste n'est pas encore faite. On va déjà voir s'il y a des élections. La force d'Ovale Ensemble, c'est que je n'ai fait de promesses à personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de deal*. Les gens sont là pour servir le rugby, pas pour se servir. Donc, je ne sais pas encore qui je prendrai, mais tous les gens qui m'entourent m'ont dit '*Florian, tu feras la liste qui sera utile pour le rugby et on ne te demande rien.' Je pense que c'est comme ça que le rugby doit être. C'est comme ça qu'il est dans les clubs, il n'y a pas de tambouille politique, il n'y a pas d'accord. Je déciderai de mon équipe, avec Jean-Marc Lhermet, qui est mon bras droit, avec Sylvain Deroeux, qui sera le futur secrétaire général. Ce bureau-là, il est d'ores et déjà déterminé, avec Claude Hélias, qui en serait le trésorier général. Moi-même, je n'ai jamais été en situation de gouvernance, puisque mon premier mandat est sous le mandat de Bernard Laporte. Je pense donc qu'on a des idées nouvelles."

