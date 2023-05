Florian Grill, l'Héraultais candidat à la présidence de la FFR prône le retour du rugby des villages

Après la démission du président de la FFR (Fédération Française de Rugby) Bernard Laporte il y a quelques semaines, il faut élire un nouveau président. Des élections partielles du comité directeur auront lieu du 24 au 26 mai, il y a 12 sièges à pourvoir.

Parmi les candidats, l'Héraultais Florian Grill, sa famille gère le château de l’Engarran, un domaine viticole situé à Lavérune. Il faisait déjà partie du comité directeur de la FFR mais avait démissionné en janvier dernier pour provoquer de nouvelles élections. Il espère cette fois prendre la présidence pour remettre de l'ordre, et tourner la page de l'ère Laporte.

Il mène une liste de 12 candidats intitulée "Ovale Ensemble".

"On ne construit pas une maison en commençant par le toit,"

"Le propos n'est pas de faire le ménage. Le propos, c'est de construire les 8 à 10 prochaines années, puis de construire le rugby par la base. Je pense qu'on ne construit pas une maison en commençant par le toit. Je ne crois pas au ruissellement. Pour moi, le rugby amateur est en difficulté*, le rugby des petits clubs de rugby, des villages, des villes moyennes et c'est celui là qu'il faut reconstruire. Et il ne faut pas simplement investir sur le haut mais investir sur la base également. Il y a des enjeux énormes sur la proximité dans les grandes ligues. L'Occitanie étant beaucoup trop grand, il faut retrouver de la proximité. Moi qui suis originaire du Languedoc, quand j'étais gamin, dans la presse locale il y avait des pages et des pages sur les boucliers du Languedoc. Il n'y a plus ça aujourd'hui. C'est ce genre de choses qu'il faut rétablir pour retrouver de la proximité et du sel, puisqu'il fait rêver les gamins comme les moins gamins, c'est à dire des boucliers, des championnats et* la possibilité de distribuer plein de titres qui sont des aventures humaines."**

"Il ne suffit pas d'avoir une équipe de France qui brille, il faut reconstruire le rugby par la base"

"Tous les joueurs du rugby professionnel et tous les joueurs des équipes de France sont issus des petits clubs. Les Antoine Dupont, les Grégory Alldritt, ... S'il n'y avait pas des petits clubs qui, un jour, leur avait tendu la main pour leur mettre un ballon de rugby dans les mains et les faire jouer et leur faire adorer ce sport, il n'y aurait pas les équipes de France qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on perd petit à petit des clubs. On a de plus en plus de clubs qui font forfait. Le rugby est en train de se concentrer sur les grandes villes qui ont les moyens de se payer des clubs, il disparaît des villages et des villes moyennes. Il faut impérativement relancer le rugby dans les plus petits villages, dans les plus petits clubs. Et ça, aujourd'hui, la Fédé y attribue des moyens totalement dérisoires en croyant qu'il suffit d'avoir une équipe de France qui brille, ce qui est le cas pour que tout marche. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment reconstruire le rugby par la base. "

"On est le 2e sport en terme de médiatisation en France mais le 10e en nombre de licenciés"

*"*Je suis très attentif à ce qui se passe à Montpellier puisque je suis originaire de l'Hérault, le village d'origine de la famille c'est Pignan et on y fait du vin depuis 6 générations. C'est un territoire que je connais. Et je trouve ça formidable que Montpellier ait pu être champion de France. Je ne vais pas commenter les affaires, ce n'est pas mon propos. Moi, ce que je souhaite, et je pense que Montpellier peut y contribuer, c'est que les grands clubs aient conscience qu'il n'existe pas sans les petits clubs et on a besoin de redonner des moyens aux petits clubs. Ça passe par un énorme travail dans le scolaire. On est le deuxième sport en termes de médiatisation en France, juste derrière le football. Mais en nombre de licenciés, on est le 10ᵉ. Regardez en Angleterre, il y a 2 millions de licenciés. Donc il faut investir considérablement sur le développement du rugby, sur le développement des petits clubs. Ce n'est pas uniquement par le résultat d'une belle équipe de France qu'on va réussir à développer le rugby".

Florian Grill est donc ce jeudi soir à 19h, au Club House RC Jacou Montpellier Nord Parc de Bocaud, 10 Av. Joseph Arlery,, en présence de Sylvain Deroeux, Claude Hélias et Laurent Estampe, réunion ouverte au public