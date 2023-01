Florian Grill, opposant à Bernard Laporte, réclame des élections à la fédération d'ici six semaines

À sept mois de le Coupe du monde en France, une réunion cruciale pour le rugby français est organisée par la Fédération ce 27 janvier. Le comité directeur de la FFR se réunit à Marcoussis pour tirer les conclusions du vote organisé auprès des 1.500 clubs de rugby français. 51% ont désapprouvé la proposition de Bernard Laporte de désigner Patrick Buisson en qualité de Président-Délégué de la FFR. Florian Grill, le président de la ligue de rugby Ile-de-France et adversaire de Bernard Laporte aux élections en 2020, était l'invité de notre matinale.

France Bleu Occitanie : C'est le coup de grâce pour Bernard Laporte, selon vous?

Florian Grill : C'est une participation considérable des clubs (ndlr : 90%). Je pense que le message est clair. En fait, les clubs veulent tourner la page. C'est pas facile de voter non. On préfère voter pour des choses positives. Mais ils ont dit, malgré la proximité de la Coupe du monde, qu'ils souhaitaient tourner la page des affaires. Donc il faut que le comité directeur se passe bien, que chacun assume ses responsabilités et que l'on décide d'élections générales en six semaines comme le comité directeur peut le faire.

51-49, c'est tout de même très serré. Bernard Laporte a encore très nombreux soutiens dans le monde amateur....

C'est effectivement serré. Mais en même temps, on savait que les clubs avaient été un petit peu inquiets à l'idée de perturber potentiellement la Coupe du monde. Je pense que s'il n'y avait pas eu le handicap d'une Coupe du monde proche, le score aurait été beaucoup plus important. Donc la réalité, c'est que les clubs veulent maintenant tourner la page. Des élections prendraient six semaines et non six mois comme on l'a entendu. Il suffit que le comité directeur le décide. Ce matin, la ministre des sports sera présente au comité directeur et en six semaines, soit éventuellement juste après le Tournoi des six nations, on peut avoir une nouvelle gouvernance et préparer le Mondial.

La ministre y est favorable ?

Elle va nous le dire ce matin. Nous en 2020, on avait perdu 51/49, on avait respecté la décision des clubs. Je pense que la ministre insistera pour que la démocratie soit respectée. Les clubs ont demandé quelque chose de précis, des élections générales. Nous, on a fait campagne pour des élections générales. Tout le monde pourra se présenter. Et puis, après des élections rapides en six semaines, on pourra apaiser le rugby et puis se mobiliser, se réunir parce qu'il faudra ensemble serrer les coudes pour gagner la Coupe du monde.

L'autre possibilité à ne pas écarter, en tout cas pas pour l'instant, c'est que Bernard Laporte propose un autre candidat et que s'engage un nouveau vote...

Non, parce que même Patrick Buisson, pendant la campagne sur l'antenne de France Bleu d'ailleurs, avait déclaré que présenter à l'infini des candidats pour la présidence déléguée n'aurait pas de sens.

Serez-vous candidat comme il y a trois ans ?

Oui, bien sûr. Avec mon équipe (ndlr : dont Abdelatif Benazzi, Fabien Pelous, Philippe Spanghero, Jean-Marc Lhermet), , on est prêt. On a 14 groupes de travail qui œuvrent sur toutes les problématiques du quotidien des clubs amateurs, la pratique féminine, les compétitions et autres. On a envie d'y aller et de faire des élections propres, saines et droites.

Que va devenir Bernard Laporte, est-ce qu'il va disparaître du monde du rugby ?

Bernard Laporte reste un passionné du rugby. Moi, je ne suis pas une affaire de personnes. Le sujet, en fait, c'est le rugby, c'est l'image de la France. Je n'ai pas jamais demandé la démission de Bernard Laporte. Bernard Laporte n'est plus président. C'est un changement majeur. Dans ce cas là, c'est l'équipe entière qui faut qu'il convient de changer. Et c'est ce que les clubs ont demandé.