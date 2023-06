Folle ambiance pour le départ du Stade Toulousain avant la finale

Le Stade Toulousain a fait le plein d'énergie avant son départ pour Paris ce jeudi après-midi. A deux jours de la finale face à La Rochelle en Top 14 ce samedi, les supporters voulaient être là pour un dernier mot d'encouragement avant le match. Le tout dans un nuage de fumigènes rouges et noirs.

Des centaines de supporters présents

Des centaines de supporters ont pris du temps pour être là sur l'heure du déjeuner. Comme Cécile : "On ne peut pas aller à Paris avec le petit qui est un peu trop jeune mais on est venu les soutenir avant, pour leur porter bonheur." Fabrice non plus n'aura pas la chance d'être à la finale : "C'est toujours un peu frustrant mais on va les soutenir à fond ! Le match va être difficile mais c'est pas être chauvin que de dire qu'on est les meilleurs."

Première finale avec ambiance d'avant-Covid

En 2021, lors du doublé et donc des dernières finales du Stade Toulousain, les stades n'étaient pas plein à cause de la pandémie. On retrouve donc une ambiance et une affluence "comme avant". Laurent Savit, président de l'association de supporters des Salopettes Rouges a rempli un bus très facilement : "Tout est parti ! Si j'en avais eu 50 de plus elles seraient aussi parties. Je suis super heureux."

Le point de rendez-vous pour les supporters, comme pour chaque finale, c'est rue Princesse dans la capitale et dès 11 heures ce samedi pour monter gentiment en température.