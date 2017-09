Foot - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux rêvent d'un exploit au PSG

Le PSG et Bordeaux, les deux dernières équipes à ne pas avoir encore perdu cette saison en Ligue 1, s'affrontent ce samedi à 17h pour le choc de la 8ème journée. Les Girondins espèrent être suffisamment armés pour, sinon rivaliser, du moins exister.

Sur les sites de paris en ligne, la cote oscille entre 15 et 19 contre un. Autant dire qu'ils sont peu nombreux à voir Bordeaux s'imposer au Parc des Princes. Finalement logique quand on sait que le PSG n'y a connu que six défaites depuis l'arrivée des Qataris, la dernière remontant à mars 2016.

"Ils sont incroyables, s'inquiète Jean-Pierre, supporter de toujours. On ne peut pas lutter contre cette équipe. Franchement ça me fout la trouille. J'espère qu'ils auront des crampes." Car le récital parisien de mercredi face au Bayern en Ligue des Champions (3-0) a montré à quel point Paris était capable de hausser son niveau.

Ça fait sept ans que les supporters bordelais attendent une victoire à Paris. © Radio France - Justine Hamon

Les supporters bordelais aimeraient tant y croire. Copier

"On n'a pas attendu de voir le match pour savoir de quoi ils étaient capables, souligne Jocelyn Gourvennec. Si vous ne pensez qu'à ça, si vous en faites une montagne, vous allez au lit et vous prenez des cachets."

Bien remplir la parenthèse

Lors de cette affiche, Bordeaux, qui est monté sur le podium après sa victoire sur Guingamp, va pouvoir s'étalonner et voir s'il a progressé par rapport à la saison dernière où en trois confrontations et autant de défaites, il avait pu constater qu'il ne boxait pas dans la même catégorie. "Le match de Paris c'est une parenthèse, poursuit l'entraîneur. Nous on l'aborde en ayant quinze points. On a fait ce qu'il fallait pour être bien positionnés, pour avoir confiance dans ce qu'on fait et après, c'est peut-être parce que c'est impossible qu'on en rêve."

Le PSG, forcément un casse tête pour Jocelyn Gourvennec. © Radio France - Justine Hamon

Jocelyn Gourvennec : "Le match de Paris est une parenthèse" Copier

Un rêve que le gardien Benoît Costil a réalisé deux fois avec Rennes en 2012-13, puis la saison suivante. "Surtout il faut le jouer le match. On verra ce qu'il se passe. Peut-être qu'on perdra, peut-être qu'on prendra une valise. Mais peut-être pas."

Benoît Costil : Peut-être qu'on prendra une valise. Peut-être pas." Copier

Bordeaux, qui n'a plus gagné dans la capitale depuis août 2010 (1-2) espère pouvoir passer du rôle de figurant à celui d'acteur. Jocelyn Gourvennec a déjà prévenu qu'ils faudra tirer des "conclusions mesurées" de cette rencontre, quel que soit le résultat. Mais si les Girondins arrivent à gêner voire à dérégler la machine parisienne, alors ils auront la confirmation qu'ils sont sur la bonne voie.

Le programme de la 8ème journée

Le classement de la Ligue 1