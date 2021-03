Foot Ligue 2 : en avant pour Clermont à Guingamp

Il ne se départit pas de son calme olympien. "Il n'y a pas d'euphorie" tempère l'ancien milieu de terrain de l'OM. Pascal Gastien est désormais l’entraîneur ayant dirigé le plus de matchs au Clermont Foot, soit 137 depuis le carton face à Valenciennes samedi, et la célébration joyeuse dans le vestiaire.

"Là ça enchaîne, donc on n'a pas trop le temps de prendre du recul sur ce qui se passe" poursuit Pascal Gastien, "mais je suis lucide par rapport à la place qu'on occupe". Deuxième du classement derrière Troyes, à égalité de points avec Toulouse, et juste devant Grenoble, le Clermont Foot confirme qu'il est bien désormais candidat à la montée directe en Ligue 1.

C'est exceptionnel, mais pas inespéré... Pascal Gastien, entraineur du Clermont Foot.

Avec le retour de suspension de Cédric Hountondji, la meilleure défense de Ligue 2 récupère une pièce maîtresse. Et comme le trio offensif enfile les buts, les voyants sont au vert. "On est sur une bonne série" ajoute Johan Gastien, "on a maintenant assuré le maintien depuis un certain temps, on a envie de voir plus haut, l'objectif c'est de faire les barrages et de rester le plus longtemps possible collé aux deux premiers". Mais il faudra se méfier du sursaut de Guingamp. Depuis le départ de Mecha Bazdarevic fin janvier et la prise en main de l'équipe par son adjoint Fred Bompard, les Bretons restent sur 4 matchs sans défaite.