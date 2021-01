Football - Canet bat Beaucaire et se qualifie en coupe de France

Plus de deux mois après le dernier match, Canet et Beaucaire ont pu rejouer. A peine deux semaines d'entraînement dans les jambes et les deux équipes se sont disputées la qualification en coupe de France.

Canet qui évolue une division au-dessus de Beaucaire a souffert mais a fini par se qualifier.

En première mi-temps, les attaquants catalans se sont créés plusieurs occasions mais n'ont pas réussi à débloquer le score. Damien Graves, le gardien du CRFC, en fin de première mi-temps a, lui, évité une mauvaise surprise aux Canétois, grâce à un bel arrêt (idem en deuxième mi-temps).

Dans le début du deuxième acte, le scenario se répète : Canet domine mais Beaucaire veille et reste dangereux par à-coups. Avec un score de 0-0 à l'heure de jeu, les Canétois ont augmenté la pression offensive mais sans trop de réussite.

II faut attendre la 74e minute pour voir Toufik Ouadoudi provoquer un penalty et le transformer lui-même : 1-0.

La fin de match était un peu tendue sur le terrain et sur les bancs. Beaucaire a fini à 10 après un carton rouge à 10minutes de la fin et dans les arrêts de jeu, le ton montait entre les deux bancs. Un joueur de chaque côté a pris un carton rouge.

Les Canétois sont désormais à deux victoires d'un 32e de finale, ils se déplaceront à Colomiers le week-end prochain, une équipe qui évolue dans le même championnat qu'eux.