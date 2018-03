Plus de 17 000 spectateurs sont attendus au stade des Alpes à Grenoble (Isère) pour la rencontre du tournoi des Six Nations féminin entre la France et l'Angleterre, samedi soir à 21h. Un choc entre deux équipes invaincues pour mettre en lumière le sport côté femmes.

Grenoble, France

Le XV de France masculin n'est pas favori face à l'Angleterre dans le fameux "crunch" du tournoi des VI Nations, samedi après-midi (17h45) au stade de France. Mais les femmes pourraient bien venger les hommes le soir même, et ça se passe en Isère. La rencontre a lieu au stade des Alpes à Grenoble à 21 heures.

Un vrai choc

Le France-Angleterre des femmes aura plus d'enjeu que celui des hommes. Les deux nations sont invaincues dans le tournoi féminin, et le XV victorieux samedi soir en Isère sera en bonne voie pour réaliser un Grand Chelem. Les Françaises s'avancent revanchardes : les Anglaises les avaient battues cet été lors de la coupe du monde en demi-finale.

Le sport féminin en avant

La rencontre devrait attirer près de 17 000 spectateurs au stade des Alpes, soit un record d'affluence pour un match de rugby féminin. En plus de cela le match sera télévisé sur France 4. Tout est réuni pour un bel affrontement, qui pourrait bien mettre en lumière un sport de plus en plus médiatique côté hommes mais encore méconnu chez les femmes. Charge aux joueuses d'Annick Hayraud, la manageur, de produire du jeu et de régaler les spectateurs et téléspectateurs.