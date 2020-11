Rugby féminin - L'Angleterre domine la France à Grenoble

La mauvaise série des Françaises contre les Anglaises se poursuit. Les bleues se sont inclinées samedi 33 à 10 lors d'un test-match, elles n'ont plus remporté de confrontation face à l'Angleterre, deuxième nation mondiale, depuis deux ans.

Les Bleues lors du tournoi des Six Nations face à l’Écosse le 25 octobre

Grenoble ne porte pas toujours chance aux bleues. Si les Françaises avaient battu les Anglaises (et aussi la Nouvelle-Zelande) au Stade des Alpes en 2018, établissant au passage un éphémère record mondial d'affluence pour du rugby féminin, la venue du XV de France aux pieds des Alpes ne fut pas aussi concluante ce samedi. Le premier des deux "crunchs" automnaux a été remporté par l'Angleterre 33 à 10.

Dans une enceinte à huis clos, ce sont les anglaises qui entrent le mieux dans le match en s'appuyant sur l'une de leurs principales armes, les mauls. Après 5 minutes, et déjà trois groupés pénétrants à 5 mètres de l'en-but, Cokayne aplatit et met l'Angleterre devant (7-0). Mais les Bleues ne lâchent pas et répondent à la 20ème minute par un essai de la capitaine Gaëlle Hermet. À la pause les deux équipes sont dos à dos dix partout.

Une entame de deuxième mi-temps rédhibitoire

Les premières minutes de la deuxième mi-temps vont malheureusement faire basculer la rencontre en faveur des Anglaises. Matthews (44ème) puis Breach (47ème) prennent à défaut la défense françaises, deux essais en trois minutes qui permettent aux " red roses" de creuser l'écart pour mener 24 à 10. La capitaine anglaise, Emily Scarratt, meilleure joueuse du dernier tournoi des 6 nations, ajoute trois pénalités, la France ne reviendra pas. Battues 33 à 10 les bleues tenteront de prendre leur revanche la semaine prochaine à Twickenham.