Tournoi des Six Nations : six Toulousains retenus pour France-Angleterre

Toulouse, France

Le XV de France qui disputera le "crunch" dimanche aura l'accent occitan. Le Lotois Fabien Galthié, nouveau sélectionneur, a dévoilé la liste des 23 joueurs qui figureront sur la feuille de match du choc de cette première journée du tournoi des VI Nations face à l'Angleterre. Comme prévu, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Julien Marchand sont là, ainsi que Cyril Baille et François Cros. La semaine dernière Fabien Galthié et son staff avaient dévoilé une liste de 28 joueurs pré-sélectionnés.

Il y a, au total, sept changements par rapport à l'équipe qui a perdu en quarts de finale face au pays de Galles, dont toute la première ligne. Il y a douze "survivants" du Japon sur la feuille de match.

Une première ligne très toulousaine, comme la charnière

Cyril Baille et Julien Marchand seront côte à côte pour entrer dans la mêlée. Derrière, François Cros portera le numéro 6. A la charnière, Antoine Dupont sera demi-de-mêlée, associé à Romain Ntamack à l'ouverture. Quant au talonneur du Stade Toulousain Peato Mauvaka, il débutera le match sur le banc des remplaçants.

A noter que l'ancien Toulousain Gael Fickou débutera le match au centre.

Antoine Dupont est le plus expérimenté des Toulousains avec 20 capes en bleu, suivent Cyril Baille (17) et Romain Ntamack (12). François Cros et Julien Marchand ne comptent eux que deux sélections.

Avant le groupe des 28 le staff du XV de France avait décidé de retenir un groupe élargi de 42 joueurs. Parmi eux, Thomas Ramos et Selevasio Tolofua (Toulouse) ont été écartés. Quant à Wilfrid Hounkpatin, du Castres Olympique, il a dû déclarer forfait suite à une blessure aux côtes.