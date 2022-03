France - Angleterre (U20) à Aimé-Giral : L'impatience des trois jeunes bleus de l'USAP

Victor Montgaillard, Samuel M'Foudi et Ethan Randle ont trois histoires et trois profils différents mais ont la même émotion et impatience à l'idée de porter le maillot de l'équipe de France, ce dimanche à 21 heures, à Aimé-Giral pour le dernier match du tournoi des VI nations en moins de 20 ans : France Angleterre.

Il y a d'abord le talonneur, Victor Montgaillard, né à Perpignan, originaire de Villelongue-de-la-Salanque et du sang-et-or qui coule dans les veines. Lors de son premier match en pro avec l'USAP à Aimé-Giral il n'avait pas hésité à se dire chanceux de jouer son premier match en pro "dans le plus beau stade du monde".

Ce dimanche soir, ce sera avec le maillot de l'équipe de France qui foulera la pelouse catalane : "Ca a une saveur particulière qu'on n'a pas sur les autres matchs du Tournoi avec l'équipe de France. Ca va être top avec le public catalan, ça va bien se passer. J'ai prévenu les coéquipiers qu'ils allaient jouer dans une ambiance extraordinaire."

Les coéquipiers de l'USAP seront là, on ne doit pas les décevoir - Samuel M'Foudi

Samuel M'Foudi commencera la rencontre en deuxième ligne de cette équipe de France de moins de 20 ans. Il est une des grandes satisfactions des Bleuets sur cette compétition. Arrivé il y a moins de quatre ans à Perpignan, il a hâte de jouer ce match devant sa famille et ses copains : "Ca a une saveur particulière parce que le match est à Aimé-Giral devant notre public, dans notre club. C'est une fierté de pouvoir jouer avec le maillot bleu et de chanter la Marseillaise à Aimé-Giral. J'aurai la famille et beaucoup de copains dans les tribunes, les coéquipiers des espoirs de l'USAP seront là, on ne doit pas les décevoir".

J'ai hâte d'y être, je n'en peu plus, j'ai hâte - Ethan Randle

Et que dire d'Ethan Randle ? Pour sa première titularisation dans le Tournoi des VI Nations, l'ailier usaspiste de 19 ans portera le maillot de son pays d'adoption face à son pays d'origine : "C'est une énorme fierté, il y a des milliers de joueurs de âge qui rêveraient d'être à ma place sous le maillot de l'équipe de France et faire en plus tout ça à Aimé-Giral, je n'arrive pas à mettre les mots sur ce que je ressens. Ce match contre mon pays de naissance va être rempli d'émotion pour moi, il ne faut pas que ça me mette une pression supplémentaire. Avant le match, je ne chanterai que la Marseillaise, c'est une fierté pour moi, j'ai grandi ici. Je n'imagine pas l'ambiance qu'il va y avoir au stade, j'ai hâte d'y être, je n'en peux plus, j'ai hâte."

Et concernant l'importance de ce match France - Angleterre, il faudra attendre juste avant le résultat du match Irlande - Ecosse. Si les Irlandais perdent, France - Angleterre deviendra une finale pour le Tournoi sinon ce sera une question d'honneur entre Français et Anglais et c'est un enjeu déjà colossal.